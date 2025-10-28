Baltijas balss logotype
Корпорации США вкладывают миллиарды долларов в АЭС. Экология их не интересует? 0 155

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

В то время как простых людей призывают экономить энергоносители, чтобы снизить выделение CO2 в атмосферу, потребность искусственного интеллекта в электричестве только увеличивается. Для этого американские корпорации вкладывают миллиарды долларов в восстановление атомных электростанций - включая печально известные из-за аварии.

Корпорация Google в США перезапустит АЭС, способную вырабатывать более 600 мегаватт электроэнергии к началу 2029 года.

Инициатива Google следует растущей тенденции среди американских технологических гигантов: так, Microsoft подписала соглашение о перезапуске станции Three Mile Island в штате Пенсильвания. Эта АЭС печально известна по аварии на втором энергоблоке в 1979 году — самом серьёзном инциденте за всю историю атомной энергетики США. В результате аварии второй энергоблок АЭС был частично разрушен, но первый энергоблок не пострадал и проработал до 2019 года. В рамках соглашения Constellation Energy планирует вновь ввести первый энергоблок в эксплуатацию к 2028 году: мощность восстановленной АЭС составит 837 МВт.

В свою очередь, корпорация Meta - владелец Whatsapp, Facebook, Instagram - заключила партнерство для получения энергии с АЭС Clinton Clean Energy Center в американском штате Иллинойс.

По мнению американских экспертов, чтобы сохранить лидерство США в новой "гонке вооружений" - а искусственный интеллект играет большую роль и в сфере ВПК - Америке нужно сильно наращивать производство электроэнергии и привлекать мозги со всего мира в ещё большем масштабе. Специалисты указывают, что гонку ИИ нельзя выиграть без мощной энергетической базы, и производство нужно существенно наращивать. Однако они не говорят о грядущей революции гуманоидных роботов и увеличения числа электромобилей, что потребует колоссального количества электроэнергии.

В свою очередь, в Германии в субботу, 25 октября, взорвали две 160-метровые охладительные башни бывшей атомной электростанции "Гундремминген". Это произошло согласно плану почти через четыре года после закрытия последнего атомного реактора этой АЭС, сообщает Tagesschau.

#искусственный интеллект
Видео