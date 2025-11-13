Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кинолог объяснил причины преждевременной смерти собак 0 210

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог объяснил причины преждевременной смерти собак

«Иногда владельцы сами становятся причиной ранней смерти своих питомцев: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то игнорирует необходимые прививки, а есть и такие безответственные хозяева, которые отпускают собак гулять одних, подвергая их смертельной опасности», – утверждает кинолог Владимир Голубев.

 

Неправильное питание

Специалист подчеркивает, что здоровье и продолжительность жизни собаки напрямую зависят от ее рациона.

«Если питомец питается нерегулярно, получает еду со стола хозяев, переедает или, наоборот, не получает все необходимые питательные вещества из корма, это рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем», – объясняет эксперт.

Кинолог советует: рацион собаки должен быть максимально приближен к естественному и соответствовать ее физиологическим и энергетическим потребностям.

Отказ от вакцинации и профилактики

«Игнорирование вакцинации – это значит подвергать собаку неоправданному риску», – акцентирует внимание специалист. Он напоминает о распространении особенно опасных инфекций, таких как бешенство. «Предотвратить его можно только с помощью своевременной профилактики. Заболевшего питомца сложно или невозможно вылечить от некоторых вирусов. Вакцинация – единственный способ предотвратить заболевание», – добавляет он.

Также кинолог подчеркивает важность регулярных визитов к ветеринару. «Даже если ваша собака выглядит абсолютно здоровой, необходимо показывать ее ветеринару хотя бы раз в год для планового осмотра. Если у вас пожилой питомец, такие осмотры должны проводиться не реже двух раз в год. Любая болезнь на ранних стадиях легче поддается лечению», – комментирует он.

Самовыгул

Еще одной угрозой для питомца является самовыгул. «Не следует отпускать собаку гулять одной. Позволяя ей это, вы подвергаете ее неоправданному риску. Собака может попасть под колеса автомобиля или поезда, заразиться инфекцией, получить травму, упасть в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, или подвергнуться нападению других животных, в том числе стаи бездомных собак. Невозможно предсказать, что произойдет с собакой, гуляющей в одиночестве», – предупреждает эксперт.

Неправильный уход

Кинолог также выделяет еще одну причину возможных проблем со здоровьем – недостаточный уход или неправильное обращение с питомцем. «Важно своевременно стричь когти, проверять уши и глаза, вычесывать шерсть и следить за состоянием полости рта собаки. При этом следует учитывать породные особенности: разным породам нужны разные процедуры, неправильное выполнение которых может привести к раздражениям, воспалениям, ухудшению качества шерсти, кожи и другим проблемам», – сообщает специалист.

Читайте нас также:
#правильное питание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео