«Иногда владельцы сами становятся причиной ранней смерти своих питомцев: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то игнорирует необходимые прививки, а есть и такие безответственные хозяева, которые отпускают собак гулять одних, подвергая их смертельной опасности», – утверждает кинолог Владимир Голубев.

Неправильное питание

Специалист подчеркивает, что здоровье и продолжительность жизни собаки напрямую зависят от ее рациона.

«Если питомец питается нерегулярно, получает еду со стола хозяев, переедает или, наоборот, не получает все необходимые питательные вещества из корма, это рано или поздно приведет к проблемам со здоровьем», – объясняет эксперт.

Кинолог советует: рацион собаки должен быть максимально приближен к естественному и соответствовать ее физиологическим и энергетическим потребностям.

Отказ от вакцинации и профилактики

«Игнорирование вакцинации – это значит подвергать собаку неоправданному риску», – акцентирует внимание специалист. Он напоминает о распространении особенно опасных инфекций, таких как бешенство. «Предотвратить его можно только с помощью своевременной профилактики. Заболевшего питомца сложно или невозможно вылечить от некоторых вирусов. Вакцинация – единственный способ предотвратить заболевание», – добавляет он.

Также кинолог подчеркивает важность регулярных визитов к ветеринару. «Даже если ваша собака выглядит абсолютно здоровой, необходимо показывать ее ветеринару хотя бы раз в год для планового осмотра. Если у вас пожилой питомец, такие осмотры должны проводиться не реже двух раз в год. Любая болезнь на ранних стадиях легче поддается лечению», – комментирует он.

Самовыгул

Еще одной угрозой для питомца является самовыгул. «Не следует отпускать собаку гулять одной. Позволяя ей это, вы подвергаете ее неоправданному риску. Собака может попасть под колеса автомобиля или поезда, заразиться инфекцией, получить травму, упасть в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров, или подвергнуться нападению других животных, в том числе стаи бездомных собак. Невозможно предсказать, что произойдет с собакой, гуляющей в одиночестве», – предупреждает эксперт.

Неправильный уход

Кинолог также выделяет еще одну причину возможных проблем со здоровьем – недостаточный уход или неправильное обращение с питомцем. «Важно своевременно стричь когти, проверять уши и глаза, вычесывать шерсть и следить за состоянием полости рта собаки. При этом следует учитывать породные особенности: разным породам нужны разные процедуры, неправильное выполнение которых может привести к раздражениям, воспалениям, ухудшению качества шерсти, кожи и другим проблемам», – сообщает специалист.