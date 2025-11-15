Если ваша собака начала игнорировать сухой корм, это может указывать на наличие проблем с зубами, пищеварением или серьезные инфекции.

Одной из причин, по которой ваша собака может неожиданно отказаться от сухого корма, могут быть зубные проблемы. «Все как у людей. Если у вас болит зуб, будете ли вы грызть сухарики?» – объясняют специалисты.

Еще одной возможной причиной являются нарушения в пищеварительной системе. «Собака могла что-то подобрать на улице, или ее угостили дети или родственники. Иногда проблемы с пищеварением сопровождаются расстройством желудка, рвотой, а иногда просто возникают боли. Собаки, как правило, терпеливы и жалуются только в самых крайних случаях», – комментируют эксперты.

Отказ от сухого корма также может быть вызван стрессом. «Поездка к ветеринару или визит родственников с шумными детьми» – перечисляют они.

Кроме того, к причинам могут относиться инфекционные или паразитарные заболевания.

Также отказ от корма может быть связан с погодными условиями. Например, в жару животные, как и люди, могут отказываться от еды, отмечают специалисты.

Наконец, собака может просто капризничать. «Если накануне у вас были гости, которые угощали собаку различными лакомствами, сегодня она может ожидать продолжения банкета», – добавляют эксперты.



