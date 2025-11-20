Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне в течение нескольких недель кормили добровольцев завтраками, в которые добавляли сверчков: высушенные и измельчённые насекомые использовались в маффинах и молочных коктейлях.

По мнению участников эксперимента, порошок из сверчков не вызывал никаких негативных реакций в пищеварительной системе; напротив, у них наблюдалось снижение уровня одного из воспалительных белков в крови, а также увеличение количества полезной бактерии Bifidobacterium animalis в кишечнике, что способствовало улучшению пищеварения.

Вопрос о потреблении насекомых становится всё более актуальным на фоне экологических проблем, связанных с традиционным животноводством.

Насекомые содержат все необходимые питательные вещества, и их разведение зачастую проще и менее энергоёмко, чем разведение домашних животных.