Справляться со стрессом легче, когда рядом кто-то, кто испытывает те же эмоции. Это касается и гремучих змей, которые, как и все живые существа, могут испытывать беспокойство и стресс.

Стресс у змей можно оценить по частоте сердечных сокращений: их сердце, как и у людей, начинает биться быстрее в моменты тревоги. Исследователи из Университета Лома-Линда в журнале Frontiers in Ethology описывают эксперимент с гремучими змеями Crotalus helleri: на змей надевали датчики, фиксировавшие ритм сердца, и помещали в просторные тёмные ведра. Змей помещали поодиночке или парами; тем, кто находился в одиночестве, давали толстый канат в качестве замены живого соседа.

Двадцать минут змеи адаптировались к новой среде, после чего по их укрытию стучали палками. Это вызывало у змей беспокойство, что было заметно по кардиограмме. Когда стук прекращался, они продолжали испытывать тревогу, но те, кто находился парами, успокаивались значительно быстрее, чем одиночки. Таким образом, присутствие сородича помогало гремучникам быстрее справляться со стрессом.

Такое социальное взаимодействие может показаться необычным для змей. Однако гремучие змеи считаются криптосоциальными: они способны различать родственников и неродственников, а в определённых условиях образуют социальные связи. Например, в некоторых популяциях они зимуют большими группами, а беременные самки часто собираются вместе и остаются рядом с потомством. Хотя их нельзя назвать полностью социальными, они всё же получают определённые психологические преимущества от общения друг с другом.