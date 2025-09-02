Медведев жестко ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР

Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР — это подсказка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, как объяснить его «грядущую "победу"». Так на заявление финского лидера отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Политик также прикрепил к посту карту, на которой показаны результаты советско-финской войны 1941-1944 годов. «Что ж, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий», — написал Медведев.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия считает себя победителем в войне с СССР, так как сохранила независимость. По его словам, Украина в настоящий момент находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году.

На слова финского президента также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российское дипведомство уже развернуто ответило Стуббу про участие Финляндии во Второй мировой войне на стороне Адольфа Гитлера, в блокаде Ленинграда и других эпизодах геноцида советского народа и Холокоста.