Как сообщал bb.lv, американский президент Дональд Трамп после девяти месяцев второго срока объявил о первых санкциях против России за агрессию против Украины. Масштаб, время и детали события заставили экспертов подозревать, что Трамп пока не готов открывать второй фронт экономической войны с Кремлем, а санкции преследуют другие цели. Какие?

До войны США и Европа вводили санкции в унисон, однако с возвращением Трампа в Белый дом Америка перестала наращивать экономическое давление на Россию и не поддержала ни одного пакета санкций Евросоюза и Великобритании, пишет ВВС. Трамп говорил, что новые ограничения поставят под угрозу успех его разговоров с Владимиром Путиным об окончании войны в Украине.

Но вот разговоры эти зашли в тупик, и в среду Трамп сказал, что его терпение лопнуло. Он ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл», но оговорился, что если Путин образумится, то ограничения быстро будут сняты.

Санкции нанесут урон главной российской экспортной отрасли, однако пока что они — лишь предупредительный выстрел, а не масштабное наступление, предупреждают эксперты.

Во-первых, санкции вступят в силу только через месяц, и за это время у Трампа есть возможность передумать. Во-вторых, Трамп по-прежнему не поддерживает европейские санкции против российской нефти и не разделяет решимости ЕС конфисковать замороженные на Западе золотовалютные резервы России. В-третьих, он не изменил позицию по отношению к поставкам оружия Украине.

И наконец, объявление о грядущих через месяц санкциях против части российской нефтяной промышленности поддержало падающие цены на нефть, что выгодно в первую очередь крупнейшему производителю нефти в мире — Соединенным Штатам.

До сих пор Америка — и при Джо Байдене, и при Трампе — воздерживалась от тотального эмбарго на российскую нефть именно из опасения скачка цен на бензин и недовольства населения. Теперь ситуация поменялась: на рынке избыток нефти, и падающие цены угрожают уже американским нефтяникам. Санкции против главного конкурента на нефтяном рынке как никогда кстати.

Однако даже если экономический эффект выбранных Трампом санкций оценить сейчас невозможно, политически они — важнейший сигнал, полагает Рут Дейермонд, эксперт по России из Королевского колледжа Лондона.

«Объявление о санкциях не так важно с точки зрения его материальных последствий, как с точки зрения сигнала, который оно посылает. Сигнала, что администрация Трампа наконец готова оказывать прямое давление на Россию», — отмечает она.

Какими могут быть последствия

Две крупнейшие нефтяные компании России рискуют стать изгоями для покупателей и перевозчиков их нефти и лишиться оставшихся активов за границей. Однако у них есть время адаптироваться к новым условиям и минимизировать ущерб.

Трамп дал всем контрагентам «Роснефти» и «Лукойла» срок до 21 ноября разорвать отношения или попасть под вторичные санкции США. Правда, санкции эти не автоматические, и каждый отдельный случай будет рассматривать Минфин США, который отметил в пресс-релизе, что «конечная цель санкций — не наказать, а добиться изменения поведения».

Поэтому насколько серьезны эти санкции, мы узнаем только 21 ноября, если Путин к тому моменту не убедит Трампа, что он изменил поведение к лучшему. Только когда Трамп начнет вводить вторичные санкции против перевозчиков и покупателей российской нефти, прежде всего в Китае, эксперты поверят, что он перешел от угроз к делу.