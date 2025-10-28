Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о поставке европейских истребителей Eurofighter Typhoon. Производство истребителей Eurofighter будет вестись на британских предприятиях в Эдинбурге, Уорлтоне, Сэмлсбери и Бристоле, обеспечивая занятость для 20 тысяч человек, что окажет благоприятное воздействие на экономику Великобритании.

Договор был заключен во время первого визита Стармера в Анкару. "Мы рассматриваем это как новый символ стратегических отношений между двумя близкими союзниками", - заявил Эрдоган после церемонии подписания в президентском комплексе.

Турецкий лидер выразил уверенность, что соглашение откроет путь к новым совместным оборонным проектам.

Стармер в свою очередь назвал произошедшее "историческим моментом", отметив, что сделка оценивается почти в 11 миллиардов долларов. "Это действительно значительная сделка, потому что сумма заказов составляет 10,7 миллиарда долларов. Это рабочие места на 10 лет вперёд", - сказал он.

По его словам, соглашение укрепит безопасность НАТО, углубит двустороннее оборонное сотрудничество и поддержит экономический рост как в Турции, так и в Великобритании.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, сопровождавший Стармера, подчеркнул, что Турция - "важный союзник по НАТО и страж Чёрного моря".

"Оснастив её новейшими истребителями Typhoon, мы усилим сдерживание НАТО и сделаем всех нас безопаснее", - добавил он. Британское правительство назвало соглашение "крупнейшим экспортным контрактом на боевые самолёты за поколение". Производство 20 истребителей Eurofighter будет вестись на предприятиях в Эдинбурге, Уорлтоне, Сэмлсбери и Бристоле, обеспечивая занятость для 20 тысяч человек.

Истребители Eurofighter Typhoon состоят на вооружении в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Австрии, а также используются в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Катаре.

Напомним, на минувшей неделе Стармер заявил, что европейские союзники согласовали "чёткий план на оставшуюся часть года" по поддержке Украины, включая решение Лондона ускорить программу производства ракет.

Также британские военные нашли способ для Латвии противостоять России, сообщил Bloomberg.