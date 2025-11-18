В поисках эффективных методов похудения многие испытывают различные диеты, стремясь найти наиболее подходящую. Однако существует очевидный и естественный способ избавиться от лишнего веса — ограничение в питании. Но и этот процесс следует осуществлять с научным подходом.

Исследовательская группа из Королевского колледжа Лондона решила изучить явление интервального голодания, которое набирает популярность среди множества людей, желающих сбросить вес. Ученые сосредоточились на определении оптимального времени для прерывистого голодания.

Ранее считалось, что наиболее эффективным режимом является 6-часовое окно для приема пищи. Это подразумевало, что человек может есть, например, с девяти утра до трех дня, а в остальное время (18 часов) он должен голодать, позволяя себе лишь чистую воду.

В новом исследовании ученые стремились подтвердить правильность этого подхода к интервальному голоданию или, возможно, выявить более точные параметры. В эксперименте приняли участие 37 545 добровольцев.

Сначала участники в течение недели питались в обычном режиме. Затем они перешли на режим прерывистого голодания, при этом размеры временного окна для еды варьировались на протяжении всего исследования. Добровольцы регулярно отправляли отчеты в специальные приложения на своих смартфонах о времени приема пищи, своих ощущениях и самооценке физического и психического состояния.

Анализируя собранные данные, ученые пришли к выводу, что наиболее оптимальным режимом интервального голодания является 14-часовое воздержание от пищи. Этого времени достаточно для эффективного снижения веса, повышения энергии, уменьшения чувства голода и снижения риска ряда заболеваний, включая диабет 2 типа. Об этом ученые сообщили на сайте своего университета.