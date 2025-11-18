Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое количество часов в день следует голодать для достижения максимальной пользы 0 314

Дом и сад
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество часов в день следует голодать для достижения максимальной пользы

В поисках эффективных методов похудения многие испытывают различные диеты, стремясь найти наиболее подходящую. Однако существует очевидный и естественный способ избавиться от лишнего веса — ограничение в питании. Но и этот процесс следует осуществлять с научным подходом.

 

Исследовательская группа из Королевского колледжа Лондона решила изучить явление интервального голодания, которое набирает популярность среди множества людей, желающих сбросить вес. Ученые сосредоточились на определении оптимального времени для прерывистого голодания.

Ранее считалось, что наиболее эффективным режимом является 6-часовое окно для приема пищи. Это подразумевало, что человек может есть, например, с девяти утра до трех дня, а в остальное время (18 часов) он должен голодать, позволяя себе лишь чистую воду.

В новом исследовании ученые стремились подтвердить правильность этого подхода к интервальному голоданию или, возможно, выявить более точные параметры. В эксперименте приняли участие 37 545 добровольцев.

Сначала участники в течение недели питались в обычном режиме. Затем они перешли на режим прерывистого голодания, при этом размеры временного окна для еды варьировались на протяжении всего исследования. Добровольцы регулярно отправляли отчеты в специальные приложения на своих смартфонах о времени приема пищи, своих ощущениях и самооценке физического и психического состояния.

Анализируя собранные данные, ученые пришли к выводу, что наиболее оптимальным режимом интервального голодания является 14-часовое воздержание от пищи. Этого времени достаточно для эффективного снижения веса, повышения энергии, уменьшения чувства голода и снижения риска ряда заболеваний, включая диабет 2 типа. Об этом ученые сообщили на сайте своего университета.

Читайте нас также:
#наука #диета #питание #университет #похудение #вес #диабет #энергия #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео