Анализ научных исследований показал, что потребление как минимум двух горстей орехов в день может улучшить качество спермы и, следовательно, фертильность у молодых здоровых мужчин.

Проблемы с бесплодием могут значительно повлиять на пары, вызывая эмоциональный стресс, депрессию, тревожность и снижение самооценки. Учитывая увеличение случаев бесплодия, все больше исследований сосредоточено на изучении факторов образа жизни, влияющих на фертильность.

Результаты нового исследования фертильности

Первый в своем роде метаанализ, проведенный в Университете Монаша в Австралии, продемонстрировал, что потребление орехов может положительно сказаться на качестве спермы у молодых мужчин.

В рамках исследований, проанализированных учеными, мужчинам требовалось употреблять всего 60-75 граммов орехов в день для достижения заметного улучшения качества спермы. В исследовании были рассмотрены данные четырех исследований с участием 875 человек (646 мужчин и 229 женщин). Два из этих исследований были наблюдательными, а два других — рандомизированными контролируемыми исследованиями (РКИ).

В одном из РКИ участники ежедневно употребляли 75 г очищенных грецких орехов в течение 12 недель, а в другой группе — 60 г смеси, состоящей из 30 г грецких орехов, 15 г миндаля и 15 г фундука в течение 14 недель. В обеих работах контрольная группа придерживалась обычной диеты, не включая орехи.

Результаты показали, что ежедневное потребление как минимум двух горстей орехов улучшает такие показатели качества сперматозоидов, как жизнеспособность, подвижность и морфология, хотя концентрация сперматозоидов не увеличивалась.

Интересно, что помимо добавления орехов, никаких других изменений в рацион участников не было.

«Участники исследования следовали западной диете, которая не обязательно была полезной», — отмечают авторы работы. «Это указывает на то, что добавление орехов в их обычный рацион оказало положительное влияние без необходимости в дополнительных диетических изменениях».

Почему орехи способствуют улучшению фертильности

Исследователи предполагают, что высокая концентрация омега-3 полиненасыщенных жиров, пищевых волокон, витаминов, минералов и полифенолов, содержащихся в орехах, может способствовать улучшению репродуктивного здоровья.

Хотя в анализируемых исследованиях использовались определенные виды орехов, авторы подчеркивают, что другие сорта орехов, вероятно, также окажут положительное воздействие.

«Многие люди полагают, что орехи способствуют набору веса, однако исследования показывают, что те, кто употребляет 1-2 горсти орехов в день, на самом деле имеют больше шансов быть стройнее, чем те, кто их не ест», — утверждают ученые. «Кроме того, орехи содержат мононенасыщенные жиры, антиоксиданты и пищевые волокна, которые являются необходимыми питательными веществами для поддержания хорошего здоровья».