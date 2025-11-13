Баранина содержит множество витаминов и минералов, полезных для кровеносной и нервной систем, а также для кожи. Тем не менее, существуют определенные ограничения. Например, людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы стоит избегать этого мяса. Эксперты делятся информацией о пользе и возможном вреде баранины.

Баранина богата витаминами группы В, а также витаминами РР, Е и Н, и содержит такие минералы, как железо, цинк, селен, фосфор, калий и медь.

«Наибольшее количество в баранине витамина В12, который необходим для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток», – отметила Елена Сюракшина, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.

Кроме того, баранина изобилует минералами. Например, железо, необходимое для образования гемоглобина и транспортировки кислорода по организму, содержится в этом мясе почти на 30% больше, чем в свинине. Селен, присутствующий в баранине, является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от негативного воздействия свободных радикалов. Цинк играет важную роль в иммунной системе, обмене веществ и здоровье кожи. Также в баранине много фосфора, необходимого для производства энергии, функционирования мышечной и нервной систем, а также для здорового роста костей, и калия, который поддерживает здоровье сердца. Кроме того, в этом мясе содержится медь, важная для углеводного обмена, и кобальт, положительно влияющий на кроветворные процессы, работу надпочечников и поджелудочной железы. Баранина также богата креатином, который необходим для энергетического обмена в мышцах, добавляет диетолог.

Калорийность баранины варьируется в зависимости от способа приготовления и отруба. Наименьшее количество калорий содержится в лопаточной части, в то время как грудинка имеет наибольшую калорийность. Скорость усвоения мяса также зависит от метода его приготовления и гарнира, с которым оно подается.

Кому не рекомендуется есть баранину

Тем не менее, не всем людям показано употребление баранины. Это мясо содержит много тугоплавких жиров, для переваривания которых требуется больше пищеварительных ферментов. «По этой причине баранину не следует есть людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы», – поясняет диетолог.

Также стоит ограничить потребление этого мяса людям, страдающим подагрой и артритом. Тем, кто имеет избыточный вес, рекомендуется избегать жирных сортов баранины. Употреблять такое мясо лучше не чаще 2–3 раз в месяц. Исключить баранину из рациона необходимо при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости.

Рекомендации шеф-повара

При выборе баранины шеф-повар Константин Жук советует придерживаться двух основных правил. «Первое правило – мясо должно вам нравиться. Здесь все просто. Аромат баранины сладковатый, свежий, мясистый. У мяса не должно быть посторонних неприятных запахов. Ваш нос должен стать первым советчиком при выборе нужного куска баранины», – говорит он.

Также специалист рекомендует обратить внимание на внешний вид мяса. «Куски должны быть ровными, без сколов костей, аккуратно нарезанными и иметь приятный цвет. Многие советуют выбирать баранину бледно-розового цвета с белым жирком, такая молодая баранина отлично подойдет для тех, кто предпочитает мясо с нежным, неярким ароматом. Если же вы цените терпкий, насыщенный вкус и аромат баранины, то мясо животного постарше также вам подойдет», – комментирует Константин Жук.

Бренд-шеф напоминает, что выбирать кусок мяса следует в зависимости от блюда, которое планируется готовить. «Не совсем разумно готовить шашлык из, скажем, бараньей голени, а шурпу – из корейки», – добавляет он.

Эксперт уточнил, что корейка – это очень нежное мясо. Его следует готовить недолго на сильном открытом огне или на хорошо разогретой сковороде. Седло барашка тоже нежное, сочное и жирное. Оно идеально подходит для жарки с последующим запеканием при низких температурах. А вот бараньи голени лучше использовать для приготовления тушеных или вареных блюд.