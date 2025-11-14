Это связано с тем, что кофе в основном негативно влияет на незрелые нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы ребенка, что может быть вредно для его здоровья, объясняет врач-педиатр Марина КИРОВА.

Этот напиток вызывает нервное возбуждение, ускоряет сердечный ритм и способствует выведению из организма витаминов и минералов.

Кроме того, кофеин увеличивает уровень сахара в крови, что может привести к серьезным проблемам с поджелудочной железой у ребенка.

Поэтому рекомендуется исключить кофе из рациона детей до 14-15 лет. Однако с 7-8 лет можно позволить ребенку пить кофе без кофеина, но и в этом случае важно соблюдать меру.