Их достаточно много.

Растительное масло. Около 900 ккал содержится в подсолнечном, оливковом и тыквенном масле. Чуть меньше калорий в кокосовом масле — 862 ккал.

Сало. В соленом виде оно содержит 815 ккал, а в несоленом — немного меньше: 797 ккал.

Сливочное масло. В несоленом сливочном масле с жирностью 82% — 720 ккал. Таким образом, всего 20 г масла в простом бутерброде с сыром добавит почти 150 ккал.

Орехи. Самым калорийным из них является макадамия (718 ккал), но и более привычные орехи не отстают: фундук — 704 ккал, грецкий — 654 ккал, миндаль — 645 ккал.

Майонез. Знакомый «Провансаль» содержит около 630 ккал.

Печень трески — 589 ккал.

Семечки. В семенах подсолнечника находится 578 ккал, а в тыквенных — «всего» 556. Это касается несоленых семечек.

Шоколад. Горький шоколад с содержанием какао 70% имеет 550 ккал.

Картофель. Сам по себе картофель не очень калориен. В 100 г отварного картофеля — 82 ккал, а в жареном — 192. Однако картошка фри «потянет» на 505 ккал.

Бекон, жаренный на сковороде, — 500 ккал. Следует отметить, что свиная отбивная с полоской жира имеет почти такую же калорийность — около 490 ккал.

Сыр. Калорийность сыра может варьироваться, самым «тяжелым» считается сыр «Чеддер» — 426 ккал. В пармезане — 392 ккал.