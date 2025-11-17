Хурма — это осеннее лакомство, которое многие обожают. Она насыщена полезными витаминами и веществами, помогает предотвратить появление ранних морщин и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, чрезмерное увлечение этим продуктом может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась рекомендациями по поводу безопасного количества хурмы, которое можно съедать в день.

По ее словам, эта ягода обладает характерной вяжущей способностью. Хотя это не останавливает ее поклонников, важно знать меру.

«Для здоровых взрослых людей, включая беременных женщин, оптимальная суточная норма хурмы составляет не более одной ягоды в день (150-200 г)», — поясняет нутрициолог.

Кроме того, специалист подчеркивает, что детям до трех лет хурма противопоказана. Употреблять ягоду можно только после достижения этого возраста, но не более одной чайной ложки в день.