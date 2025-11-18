Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каротиноидная желтуха: эксперт объясняет, в чем опасность морковного сока 0 161

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Каротиноидная желтуха: эксперт объясняет, в чем опасность морковного сока

Морковь — один из самых доступных и полезных овощей, который часто присутствует в рационе. Однако чрезмерное потребление моркови, как и любого другого продукта, может быть нежелательным.

 

Об этом сообщил кандидат фармацевтических наук и специалист в области фитохимии Игорь Сокольский.

Морковь содержит большое количество каротиноидов, которые в организме преобразуются в ретинол (витамин А). Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунной системы, репродуктивной функции, зрении и обмене веществ. Однако при чрезмерном потреблении моркови не все каротиноиды усваиваются, что может привести к нарушению функции печени и, как следствие, к каротиноидной желтухе. Как и при обычной желтухе, при каротиноидной желтеют белки глаз, ладони и кожа.

Поскольку такая желтуха не является заболеванием, она не требует лечения и проходит самостоятельно — при временном отказе от употребления моркови.

Как правило, к подобным последствиям приводит потребление морковного сока (концентрата каротиноидов). Его часто употребляют сторонники здорового питания и различные диеты. Употребление обычной моркови редко приводит к таким результатам. Для этого необходимо есть ее в больших количествах несколько раз в день.

Чаще всего каротиноидная желтуха возникает у людей с заболеваниями печени, которым не рекомендуется злоупотреблять морковью.

Безопасной нормой считается 100 г сырой моркови в день. Такое количество не причинит никому вреда.

Читайте нас также:
#диета #питание #витамины #здоровое питание #морковь #печень #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео