Морковь — один из самых доступных и полезных овощей, который часто присутствует в рационе. Однако чрезмерное потребление моркови, как и любого другого продукта, может быть нежелательным.

Об этом сообщил кандидат фармацевтических наук и специалист в области фитохимии Игорь Сокольский.

Морковь содержит большое количество каротиноидов, которые в организме преобразуются в ретинол (витамин А). Этот витамин играет важную роль в поддержании иммунной системы, репродуктивной функции, зрении и обмене веществ. Однако при чрезмерном потреблении моркови не все каротиноиды усваиваются, что может привести к нарушению функции печени и, как следствие, к каротиноидной желтухе. Как и при обычной желтухе, при каротиноидной желтеют белки глаз, ладони и кожа.

Поскольку такая желтуха не является заболеванием, она не требует лечения и проходит самостоятельно — при временном отказе от употребления моркови.

Как правило, к подобным последствиям приводит потребление морковного сока (концентрата каротиноидов). Его часто употребляют сторонники здорового питания и различные диеты. Употребление обычной моркови редко приводит к таким результатам. Для этого необходимо есть ее в больших количествах несколько раз в день.

Чаще всего каротиноидная желтуха возникает у людей с заболеваниями печени, которым не рекомендуется злоупотреблять морковью.

Безопасной нормой считается 100 г сырой моркови в день. Такое количество не причинит никому вреда.