Какой положительный эффект можно получить от свежевыжатых соков и как их правильно готовить? Об этом рассказывает кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Действительно ли в стакане свежевыжатого сока содержится высокая концентрация витаминов?

Да, уровень витаминов и минералов в одной порции (стакане) свежевыжатого сока значительно превышает таковой в аналогичном объеме фруктов, овощей или ягод, поскольку для получения одной порции сока требуется несколько плодов. Обычно это 2-3 плода или даже больше. Если при этом оставить клетчатку, то есть мякоть во фреше, то, конечно, польза будет ещё выше. Например, в 100 г апельсина содержится 67% суточной нормы витамина С. Один плод весит около 100-150 г. Если для сока используются 2-3 плода, то суточная норма витамина С будет даже превышена. То же самое касается других витаминов и минералов. В порции морковного или томатного сока содержится много каротиноидов: в первом — бета-каротин, во втором — ликопин. Причем уровень ликопина в стакане томатного сока может достигать 400% от суточной нормы. Это не опасно, однако именно поэтому достаточно одной порции свежевыжатого сока в день, то есть одного стакана. Существует известная рекомендация употреблять 5 порций овощей и фруктов в день, и одну из этих порций вполне можно заменить стаканом свежевыжатого сока.

Что произойдет, если пить более одного стакана свежевыжатого сока в день?

Эпизодические превышения не принесут вреда. Однако регулярное употребление в неограниченных количествах может иметь свои негативные последствия. Например, при чрезмерном и длительном увлечении морковью и свежевыжатым соком из нее может наблюдаться пожелтение кожи — каротинодермия. Это свидетельствует об избыточном накоплении каротина в организме, которое прекращается при снижении потребления плодов с высоким содержанием каротиноидов. Кроме того, фреши обладают послабляющим эффектом. Это полезно для людей, склонных к запорам, но нежелательно при предрасположенности к диарее.

Стоит ли добавлять в свежевыжатый сок растительное молоко или овсяные хлопья?

Добавление растительного молока с содержанием жира в свежевыжатый сок способствует лучшему усвоению жирорастворимых компонентов на 30%. Это в основном касается каротиноидов, таких как бета-каротин и ликопин, которые содержатся в моркови и томатах. Кроме того, такие растительные напитки могут улучшить вкус сока (если это кому-то нравится, то почему бы и нет). Введение овсяных хлопьев увеличит содержание клетчатки во фреше, что тоже является положительным моментом.

Лучше пить соки из одного фрукта или смешанные напитки?

Одним из принципов здорового питания является разнообразие. Если мы будем стремиться к разнообразию даже в стакане сока, это только пойдет на пользу нашему организму. С этой точки зрения более предпочтительны смешанные соки, а не соки из одного плода. Например, микс из яблока и моркови и т. д. Таким образом, мы улучшаем витаминно-минеральный состав напитка.

Когда лучше пить свежевыжатый сок?

Чтобы получить максимальную пользу, свежевыжатый сок лучше употребить в течение 15-20 минут после приготовления. Под воздействием света, кислорода и собственных ферментов полезные вещества начинают разрушаться.

Что касается времени суток, то оптимальным вариантом являются утренние часы и первая половина дня. Благодаря наличию витамина С, полифенольных соединений и органических кислот, которые обладают тонизирующим эффектом, фреш поможет взбодриться.

Можно ли пить свежевыжатые соки при сахарном диабете или предрасположенности к лишнему весу?

При сахарном диабете и склонности к лишнему весу лучше отдавать предпочтение овощным сокам. Если хочется фруктового фреша, следует выбирать не сладкие, а кисло-сладкие плоды и комбинировать их с овощами. Например, можно использовать кисло-сладкие яблоки, добавив к ним морковь или сельдерей. Вкус станет более насыщенным, а содержание сахара останется невысоким. Существует такая особенность: по мере созревания фруктов и ягод в них увеличивается количество простых углеводов, а в овощах — уменьшается.

Нужно ли оставлять косточки и кожицу при приготовлении соков?

Косточки и кожица плодов являются непищевой частью, поэтому их не рекомендуется употреблять. Конечно, если они случайно попадут в сок, ничего страшного не произойдет. Однако не стоит специально добавлять косточки, в том числе виноградные, в надежде на то, что это самая полезная часть. Да, из виноградных косточек получают масло, но лучше использовать готовое масло, а не пытаться извлекать его самостоятельно. Кроме того, это может быть не полезно для всех. Косточки и кожица представляют собой грубую клетчатку, которая не рекомендуется при заболеваниях органов пищеварения.

Полезны ли соковые диеты и разгрузочные дни?

Соки, безусловно, полезны, но не стоит преувеличивать их свойства. Соковые диеты представляют собой один из вариантов углеводных разгрузочных дней, когда организм получает только углеводы и воду. Это не совсем оправдано, так как наш организм нуждается в других пищевых компонентах, включая белки и жиры, которые отсутствуют в соках.