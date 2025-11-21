Диетолог Елена Соломатина заявляет, что твердый сыр может стать причиной тошноты и головной боли.

По её словам, в твердом сыре содержится больше концентратов по сравнению с мягким. Он богат не только кальцием и белком, но также содержит соль и тирамин, которые могут негативно влиять на здоровье некоторых людей.

«У людей с повышенной чувствительностью к тирамину твердый сыр может спровоцировать головную боль или даже тошноту.

Поэтому им лучше отказаться от него и выбрать рассольные сорта», — пояснила эксперт.