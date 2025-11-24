Сбалансированное питание способствует укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни. В рационе должны присутствовать продукты, богатые необходимыми веществами. В интервью известному изданию специалист по питанию поделилась рекомендациями о том, какие овощи необходимы для поддержания иммунной системы и профилактики рака.

Согласно мнению старшего преподавателя кафедры питания Лондонского университета Свраджит Саркара, полноценный рацион невозможно представить без восьми ключевых продуктов, которые содержат оптимальный набор витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных нутриентов. Эти продукты помогут укрепить сердце, сосуды и иммунитет, а также послужат профилактикой онкологических заболеваний. В список полезных продуктов вошли:

капуста;

шпинат;

кресс-салат;

руккола;

мангольд;

салат-латук;

бок-чой;

листовая капуста.

Все перечисленные овощи богаты антиоксидантами, которые защищают клетки и сосуды от разрушения. Они содержат множество важных нутриентов.

Капуста, например, является рекордсменом по содержанию витамина C. Кроме того, в ней присутствуют витамины A, B1, B6, P, K, U, а также минералы: сера, кальций, калий, фосфор и большое количество клетчатки.

Шпинат считается одним из основных источников витамина B9, известного также как фолиевая кислота. Интересно, что именно из этих зеленых листьев ученые впервые выделили витамин B9. Шпинат также богат другими ценными веществами: витаминами A, C, E, а также минералами, такими как железо, кальций и магний.

Руккола признана отличным источником клетчатки. Она содержит витамины A, C, K, B5 и B9, а также минералы: кальций, магний, калий, железо, фосфор, цинк и другие.

Если хотя бы часть из этих овощей станет частью вашего рациона, можно надеяться на защиту сердца и иммунной системы. Растительные продукты являются эффективной профилактикой онкологических заболеваний. Однако для достижения максимальной пользы их следует употреблять в сыром виде, так как термическая обработка разрушает полезные вещества.

Еще одним преимуществом этих овощей является их низкая калорийность. В сочетании с клетчаткой, которая насыщает организм и способствует ускорению обмена веществ, это свойство становится особенно ценным.

С помощью великолепной восьмерки можно научиться контролировать свой вес. Саркар рекомендует готовить из овощей салаты, смузи, добавлять их в супы (после того, как они будут готовы), а также использовать в качестве гарнира к рыбе или мясу, как рассказала диетолог порталу The Conversation.