Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование 0 257

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любители рыбы имеют здоровые сосуды мозга - исследование

Ученые из Университета Бордо провели сравнение состояния мозговых сосудов более чем у полутора тысяч людей старше 65 лет.

 

У всех участников исследования ранее не наблюдалось никаких проблем с сосудами или мозгом — ни инсультов, ни инфарктов, ни атеросклероза, ни деменции.

Тем не менее, результаты магнитно-резонансной томографии показали, что состояние сосудов в мозге у них различается: у некоторых были выявлены признаки, указывающие на возможные проблемы с сосудами и нарушением мозгового кровообращения.

В статье, опубликованной в журнале Neurology, исследователи отмечают, что состояние сосудов связано с количеством рыбы в рационе: чем больше рыбы употребляет человек, тем лучше выглядят его мозговые сосуды. Наиболее ярко эта связь проявляется у людей в возрасте 65–69 лет; среди тех, кому за 75, уже не удается установить четкую зависимость между потреблением рыбы и состоянием мозговых сосудов.

Хотя о причинно-следственных связях в исследовании не упоминается, о пользе рыбы и разнообразного питания известно давно, и новые данные, похоже, подтверждают эту пользу.



#медицина #питание #старение #мозг #сосуды #здоровье #деменция
Оставить комментарий

