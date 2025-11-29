Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог выделила самый полезный морепродукт 0 802

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог выделила самый полезный морепродукт

Когда речь заходит о пользе морепродуктов, многие сразу вспоминают о креветках. Они действительно богаты ценными белками, которые положительно влияют на организм. Однако на полках магазинов можно найти морской деликатес, который значительно превосходит по полезности многие морепродукты и даже мясо. Нутрициолог Екатерина Стасюк назвала моллюск, который особенно полезен для нервной системы и щитовидной железы.

 

«Морские гребешки занимают лидирующую позицию среди морепродуктов по содержанию витамина В12. Регулярное их употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации работы нервной системы», — отметила эксперт.

По словам нутрициолога, в 100 г гребешков содержится в 100 раз больше йода, чем в телятине. Это указывает на то, что этот морской деликатес положительно влияет на функционирование щитовидной железы.

«Одним из главных преимуществ моллюска являются его превосходные вкусовые качества и низкая калорийность. На 100 г продукта приходится всего 88 ккал. Кроме того, гребешки имеют низкое содержание жира и идеально подойдут для рациона тех, кто стремится похудеть», — подчеркнула Стасюк.

Специалист предупреждает, что людям с повышенным уровнем фосфора и кальция в крови, а также с гиперфункцией щитовидной железы, не следует злоупотреблять этим морским деликатесом.

Читайте нас также:
#питание #витамины #похудение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач рекомендовал напиток для укрепления иммунитета и снижения веса из двух простых компонентов
Изображение к статье: Два плода достаточно: какие фрукты обеспечивают суточную норму витамина C
Изображение к статье: Из банановой кожуры можно приготовить полезную выпечку! Вот доказательства...
Изображение к статье: Селедка под «лисицей»: необычный и вкусный рецепт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия
Изображение к статье: При должном уходе пол будет выглядеть прекрасно. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Древние виноделы использовали неожиданный ингредиент вместо свежих ягод
Еда и рецепты
Изображение к статье: Танцы на льду: вчера десятки пациентов обратились в Травматологическую больницу
Наша Латвия
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу
В мире
Изображение к статье: Что такое кинезио-тейп и для чего он нужен?
Дом и сад
Изображение к статье: Экономиста тревожат лидеры списка самых прибыльных предприятий
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео