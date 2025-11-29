Когда речь заходит о пользе морепродуктов, многие сразу вспоминают о креветках. Они действительно богаты ценными белками, которые положительно влияют на организм. Однако на полках магазинов можно найти морской деликатес, который значительно превосходит по полезности многие морепродукты и даже мясо. Нутрициолог Екатерина Стасюк назвала моллюск, который особенно полезен для нервной системы и щитовидной железы.

«Морские гребешки занимают лидирующую позицию среди морепродуктов по содержанию витамина В12. Регулярное их употребление способствует снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации работы нервной системы», — отметила эксперт.

По словам нутрициолога, в 100 г гребешков содержится в 100 раз больше йода, чем в телятине. Это указывает на то, что этот морской деликатес положительно влияет на функционирование щитовидной железы.

«Одним из главных преимуществ моллюска являются его превосходные вкусовые качества и низкая калорийность. На 100 г продукта приходится всего 88 ккал. Кроме того, гребешки имеют низкое содержание жира и идеально подойдут для рациона тех, кто стремится похудеть», — подчеркнула Стасюк.

Специалист предупреждает, что людям с повышенным уровнем фосфора и кальция в крови, а также с гиперфункцией щитовидной железы, не следует злоупотреблять этим морским деликатесом.