Трагедия в Риге потрясла страну, переход на латышский идет с трудом, экономику Латвии подвергли ревизии… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В 2026 году минимальную зарплату в Латвии планируется повысить на 40 евро - до 780 евро, предусматривает разработанный Министерством благосостояния проект. На 40 евро в следующем году увеличится также необлагаемый минимум - с 510 до 550 евро в месяц.

В 2024 году минимальную зарплату или меньше получали в среднем 117 895 человек, или 15,3% работающих, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда доля таких работников составляла 19,4%.

2-LETA.jpg

Фото - LETA

До новых выборов в Сейм остался только год, но страсти уже начали накаляться. «Протестное» голосование Союза зеленых и крестьян по Стамбульской конвенции вывалило на публику внутренние противоречия коалиции.

Кризис усилился после серии взаимных обвинений в самых разнообразных грехах, и с подачи оппозиции дело дошло даже до голосования о доверии премьер-министру Эвике Силине. Правительство в итоге устояло, но впереди принятие бюджета и новые скандалы. В ближайшие месяцы политическая жизнь в Латвии скучной не будет.

Возле станции «Иманта» в Риге электричка сбила насмерть двух девочек 13 лет. Дети передвигались на арендованном электровелосипеде, на котором по правилам можно ездить только с 18 лет. На возмущение отдельных представителей общественности отреагировали чиновники из Центра защиты прав потребителей.

Центр постановил приостановить услуги оператора прокатных э-велосипедов Ride Mobility. Однако, предприниматели продолжили работу, решение о закрытии проигнорировав. Проблема, правда, куда глубже. В Латвии под колесами поездов гибнет слишком много людей, чтобы все можно было списать на арендные велосипеды и самокаты.

Как объявила Государственная служба качества образования, переход на преподавание только на латышском языке в одной трети школ идет с большим трудом.

В отчете учреждения говорится о том, что основные проблемы в этих школах связаны с неспособностью руководства внедрить управление изменениями, недостаточными знаниями учителей о работе в лингвистически неоднородной среде, постоянной нехваткой педагогического и вспомогательного персонала, а также недостаточным внедрением компетентностного подхода. «Учебным заведениям сложно создать латышскую среду, поскольку одних уроков латышского языка недостаточно для изучения языка», - констатирует ведомство.

5. Границу укрепят особым законом

Фото - LETA

Сейм принял специальный законопроект, который устанавливает особый порядок операций с недвижимостью в приграничье. То есть, государству будет проще отчуждать те участки земли, на которых планируется строить оборонные сооружения, в том числе в рамках формирования Балтийской линии обороны.

Совокупная протяженность границы стран ЕС и НАТО с РФ и Белоруссией составляет 2866 км, из которых 457 км приходится на восточную границу Латвии.

Дочерние предприятия государственного предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) - LDz ritošā sastāva serviss и LDz loģistika - присоединены к компании LDz Cargo. Таким образом, основной капитал LDz Cargo увеличен на 35,423 млн евро - с 114,698 млн евро до 150,12 млн евро.

Поскольку грузов по железной дороге перевозится все меньше, LDz в последнее время само стало грузом, для госбюджета. Руководство компании надеется, что объединение структурных подразделений позволит сэкономить средства.

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году, согласно пересмотренным данным, сохранился на уровне 2023 года, тогда как ранее сообщалось о его сокращении на 0,4%. ЦСУ также пересмотрело данные по ВВП Латвии за 2022 год и 2023 год.

В экономике Латвии в 2022 году был немного более стремительный рост, чем сообщалось ранее, а именно, в размере 1,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 1,8%. При этом в 2023 году в экономике произошел спад, а не ранее объявленный рост: по уточненным данным, в 2023 году ВВП сократился на 0,9%, тогда как ранее сообщалось о росте в размере 2,9%.

ЦСУ поясняет, что пересмотр проводится во всех странах Евросоюза в соответствии с европейскими нормами.