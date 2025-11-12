На акцию протеста вышел каждый двухсотый житель Латвии, в госбюджете ЛР образовались дыра в почти 2 млрд евро, самой красивой на Земле названа чешка... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В прошлый четверг 10 тысяч человек выступили против выхода из Стамбульской конвенции. Если учесть, что в последние годы ни одна общественная идея не могла собрать в протестном порыве такое количество людей, то это много. Если вспомнить, что население у нас, все-таки, почти 2 миллиона, то это не так чтобы очень. До митинга дошел лишь каждый двухсотый.

Понятно, что любой нормальный человек против насилия. Но от него защищают существующие уже законы. А вот каких в Латвии законов нет — так это таких, что защитили бы население от жуликоватых властей, от катастрофического неравенства в доходах, от стремительного вымирания населения. К протестам против этих уродливых явлений я бы присоединился. А вы?

Сейм два дня обсуждал и концептуально поддержал бюджет на 2026 год. Всего обсуждение бюджета заняло почти 14 часов с учетом перерывов.

Коалиция подчеркивала, что в следующем году основное внимание уделяется инвестициям в безопасность - увеличению финансирования сектора обороны. Также отмечалась поддержка образования и семей. Оппозиция, в свою очередь, чаще всего критиковала дефицит бюджета и «жизнь в долг», а так же пугала страну банкротством.

Увы, бюджетик с дырой - доходы консолидированного бюджета планируются в размере 16,064 млрд евро, а расходы - 17,945 млрд евро, что почти на два миллиарда больше.

Валовoй внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году в текущих ценах прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро, при этом дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, а государственный долг не превысит 55% ВВП

Сейм Латвии одобрил поправки к Гражданскому процессуальному закону и Закону о нотариате, направленные на усиление защиты прав детей в делах о разводе.

Поправки предусматривают, что соглашения об опеке, праве общения и содержании ребёнка в случае развода будут иметь юридическую силу и подлежать прямому исполнению без необходимости обращения в суд.

До сих пор подобные договорённости, хотя и заключались, не имели бесспорной юридической силы, что нередко приводило к судебным тяжбам, в которых ребёнок фактически становился объектом спора и переживал моральные страдания, указывают авторы инициативы из Министерства юстиции.

Это произошло впервые за два года и после масштабных убытков. Контролируемая латвийским правительством авиакомпания завершила девять месяцев 2025 года с прибылью в 4,25 миллиона евро. Годом ранее компания фиксировала убыток в размере 48,5 миллиона - таким образом, поворот в финансовых результатах оказался весьма заметным.

Выручка концерна за тот же период выросла на 3,3% и достигла 594,3 миллиона евро. За девять месяцев авиакомпания перевезла 3,9 миллиона пассажиров - это на 1,7% больше, чем год назад.

Количество выполненных рейсов, включая полеты по договорам аренды самолетов (ACMI), увеличилось до 60 300, что на 5,9% превышает показатели прошлого года. Из них 36 300 рейсов были выполнены по маршрутной сети компании (+2,4%), а 24 000 - в рамках ACMI (+11,7%). Средняя заполняемость салонов составила 80,5%, что немного ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, в 2024 году консолидированный убыток группы airBaltic достигал 118,2 миллиона евро.

В течение года 400 человек задекларировали место жительства без законного основания. Чтобы уменьшить эту практику, будет внедрена система контроля, которая сможет автоматически проверять, не была ли декларация человека аннулирована за последние три года по причине ее незаконности.

В случае обнаружения такого факта электронная услуга сообщит человеку, что подать декларацию можно только лично, предъявив документы, подтверждающие наличие законного основания.

Те, у кого нарушений нет, могут декларироваться в электронном виде, как обычно.

Лица, совершившие правонарушение, даже если они захотят задекларироваться на принадлежащей им недвижимости, не смогут сделать это удаленно. Они будут находиться в черном списке три года, и этот срок послужит как превентивной, так и мотивирующей мерой для поощрения добросовестного поведения.

Декларироваться можно только по одному месту жительства. Поправки также предусматривают, что владелец недвижимости будет получать информацию о лицах, задекларированных на его объекте, на свою официальную электронную почту.

6 ноября, на Колке и Павилосте были побиты температурные рекорды для 6 ноября. На Колке воздух прогрелся до +13,6 °C, а в Павилосте - до +13,2 °C. Для сравнения, общереспубликанский рекорд для этой даты составляет +14,3 °C и был зафиксирован на станции Скулте в 1967 году.

К 15:00 температура воздуха по Латвии колебалась от +8,6 °C в Зосенах до +12,6 °C в Колке и Мерсрагсе.

Среднесуточная температура оказалась примерно на шесть градусов выше климатической нормы для начала ноября.

21-летняя чешская модель и студентка факультета маркетинга и связей с общественностью Натали Пушкинова победила в международном конкурсе красоты «Мисс Земля – 2025». Финал соревнования прошёл 5 ноября в Маниле на Филиппинах. За корону боролись 82 конкурсантки со всего мира. Об этом сообщают телеканал ABS-CBN и Euronews.

Самая красивая девушка Земли также призналась, что по семейным преданиям, среди её предков может быть русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Но доказательств тому пока не найдено.

На фоне слухов о возможных русских корнях Натали получила негативные сообщения от части своих сограждан, но менять фамилию не намерена.