Сначала питание, потом - воспитание: школьников перестанут кормить самым дешевым 0 1280

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Сначала питание, потом - воспитание: школьников перестанут кормить самым дешевым

Министерство земледелия совместно с Минздравом готовит план, который должен обеспечить школьников и дошкольников более здоровым и преимущественно местным питанием.

По словам замгоссекретаря Юриса Зивартса, закупки продуктов нельзя оценивать только по цене, поскольку поддержка местных производителей в итоге приносит пользу всей стране — от рабочих мест до налогов.

Заместитель государственного секретаря Министерства земледелия Юрис Зивартс в программе TV24 «Nacionālo interešu klubs» отметил, что путь к разработке плана действий был непростым, однако сейчас уже сделаны конкретные шаги для его реализации.

«Прежде чем мы пришли к этому плану действий, мы довольно активно работали, чтобы выявить, в чём именно заключаются проблемы. И мы разговаривали не только со школами, но смотрели на ситуацию в стране в целом — включая армию и больницы», — пояснил Зивартс.

Он подчеркнул, что этот вопрос касается не только Министерства земледелия, но и тесно связан с Министерством здравоохранения, которое устанавливает требования к питанию в школах. Поэтому особенно важна совместная работа обеих сторон.

«Мы как Министерство земледелия не можем действовать в одиночку, нам необходимо работать вместе с Министерством здравоохранения, которое определяет, каким должно быть питание в школах. Поэтому нам нужно идти рука об руку», — сказал заместитель госсекретаря.

Одним из ключевых аспектов Зивартс назвал необходимость не оценивать закупки продуктов только по цене. Местное производство создаёт рабочие места и обеспечивает налоговые поступления, поэтому в долгосрочной перспективе оно выгодно всему обществу. «Поэтому иногда хочется сказать: да, цена отличается, но давайте подумаем — сколько мы получим в виде налогов здесь, в Латвии, если продукт выращен на месте?» — подчеркнул Зивартс.

#налоги #образование #Минздрав #школьники #питание #школы #министерство земледелия #здоровое питание
