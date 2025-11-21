Началось вакцинирование свалок, опять подорожали продукты питания, мигрантам в Латвии не хватает места… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Вообще-то такие новости в Патриотическую неделю — вредительство. Но других у нас нет. За первые девять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 8883 новорождённых, что на 10,9% (или на 1092 ребёнка) меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди зарегистрированных детей 4643 мальчика - это на 4,3% (или на 209 человек) меньше, чем годом ранее, и 4240 девочек, что на 17,2% (или на 883 ребёнка) меньше, чем в 2024 году. Нам бы побольше девочек, рожать латвийцев. Правда, как показывает жизненный опыт, девочки вырастают и рожают не только латвийцев, но и немцев, итальянцев, да кого угодно.

За те же девять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 19 186 смертей, что на 3% (или на 591 случай) меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было зафиксировано 19 777 смертей. Таким образом, число умерших превысило количество новорождённых на 10 303 человека, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9802 человека.

По состоянию на 1 октября 2025 года численность населения Латвии составила 1,828 миллиона человек.

Правительство «выбросило» в контейнеры для медицинских отходов более 4 млн евро. Именно столько стоили 83 508 доз вакцины против «Covid-19» производства «Pfizer», которые пришлось уничтожить.

Не только в Латвии, но и во многих других странах люди больше не видят необходимости в ежегодной вакцинации. В США, например, охват вакцинации взрослого населения в конце декабря 2024 года составлял примерно 21% - это самый низкий показатель с момента появления вакцин против «Covid-19», при этом он в два раза меньше охвата вакцинацией против гриппа (42%).

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о существенных изменениях в правилах перелётов: с 12 ноября авиакомпания полностью прекращает использование бумажных посадочных талонов.

Теперь все пассажиры обязаны регистрироваться онлайн и использовать цифровые посадочные талоны в официальном мобильном приложении Ryanair.

Тем, кто не зарегистрируется онлайн заранее, придётся оплачивать распечатку посадочного талона в аэропорту (от 30 до 55 евро в зависимости от аэропорта). Ryanair уточняет, что если у пассажира перед контролем безопасности разрядится или потеряется телефон, в аэропорту ему бесплатно выдадут новый посадочный талон.

Если же проблема возникнет после прохождения контроля, сотрудники авиакомпании смогут восстановить данные и помочь попасть на рейс.

Тем не менее, Ryanair подчёркивает: «Онлайн-регистрация перед вылетом остаётся обязательной для всех путешественников.»

В октябре годовая инфляция составила 4,3% по сравнению с 4,1% в сентябре. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,6%, дороже стало все, что связано с жильем. Так как у малообеспеченной категории сограждан пропорционально больше денег уходит именно на продукты плюс оплату коммунальных платежей, то можно сказать, что у бедных инфляция выше.

Рекордсмены удорожания - кофе (+35,3%), мясо домашней птицы (+18,3%), яйца (+21%), шоколад (+18,2%), кондитерские изделия (+5,8%), сливочное масло (+11,3%) и молоко (+5,6%).

Подешевели свежие овощи (-7,1%), оливковое масло (-11,3%), сахар (-6,9%), свежая или охлажденная рыба (-5,8%), мука и другие продукты помола зерна (-2,5%). Кроме того, дешевле стали цветы.

Вместимость центров размещения соискателей убежища в Латвии приближается к критическому пределу, заявило МВД.

В 2022 году прошение о предоставлении убежища в Латвии подали 546 человек, в 2023 году это были 1624 человека, в 2024 году - 801 человек, к 30 октября этого года об убежище просили 1057 человек.

К 31 октября заполняемость двух центров размещения соискателей убежища - Муцениеки в Ропажском крае и Лиепна в Алуксненском крае - превысила 80%. В настоящее время число просителей убежища увеличивается примерно на 45-50 человек в неделю, сообщили в МВД.

В четверг была нарушена работа облачных сервисов, предоставляемых ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ). Облачное хранение — услуга по хранению объемов данных не на оборудовании клиента, а в огромных центрах по хранению данных. Поэтому неполадки в работе государственного хранилища не могут не вызывать тревоги.

Не работали важные и популярные у населения сервисы, такие как системы Государственной земельной службы. Были перебои с подтверждением электронной идентификации и подписанием документов с помощью инструментов "eParaksts". Также недоступны сайт муниципального предприятия ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" e-parvaldnieks.lv и мобильное приложение, сбои наблюдались и на сайте Регистра предприятий и многих других.

Хотя в ЛГЦРТ клянутся, что перебои не связаны с киберугрозами, становится тревожно за сохранность своих личных данных.