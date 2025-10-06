После трагического инцидента на железной дороге в Иманте - где под колесами поезда погибли две 13-летние девочки на скутере , - Рижская дума может инициировать изменения в работе шлагбаума на железнодорожном переезде.

После трагического происшествия на железной дороге в Иманте Рижская дума может предложить акционерному обществу «Latvijas dzelzceļš» (LDz) внести изменения в работу шлагбаума на переезде, следует из выступления директора Департамента городской среды и мобильности самоуправления Кристапа Каулиня на заседании Комитета по вопросам движения и транспорта, состоявшемся в понедельник.

В начале заседания повестка дня комитета была дополнена вопросом о безопасности железнодорожных переездов.

Каулиньш признал, что после происшествия, в результате которого на железной дороге погибли две девушки, он получил поручение от мэра города Виестура Клейнбергса провести инвентаризацию мест пересечения железной дороги пешеходами в столице. Это позволит выявить существующие проблемы и определить необходимое финансирование для их решения.

Одновременно Каулиньш подчеркнул, что город не несёт ответственности за содержание этой инфраструктуры — за неё отвечает Latvijas dzelzceļš.

Юлия Степаненко призвала самоуправление привлечь Министерство сообщения и LDz к улучшению ситуации в Иманте. Она отметила, что шлагбаум на переезде не опускается до конца, поэтому перейти железнодорожные пути можно даже при закрытом шлагбауме, чем люди и пользуются. В связи с этим необходимо усовершенствовать работу шлагбаума и установить ограждённый «лабиринт» для пешеходного перехода через рельсы.

Каулиньш заявил, что самоуправление может инициировать перед министерством и LDz реализацию такого решения. В то же время он отметил, что город хочет «получить общую картину, чтобы мы не реагировали на отдельные случаи, а системно решали проблему».

В свою очередь, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет. Так как сегодня скутер может взять любой подросток, даже не зная правил дорожного движения.

Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на скутере "Ride Mobility" и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде скутеров, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу PTAC сообщил, что применит к "Ride Mobility" административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.

PTAC призвал всех потребителей, особенно молодежь и их родителей, ответственно пользоваться средствами совместного транспорта, соблюдая правила и законы, установленные поставщиками услуг. Также PTAC напомнил, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без должной подготовки и проверки возраста может представлять серьезные риски как для самих пользователей, так и для окружающих. В соцсетях латвийцы выразили свое возмущение действиями компании SIA "Ride".

