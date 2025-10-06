Baltijas balss logotype
Виноват дорожный переезд? В Риге займутся шлагбаумами после гибели двух девочек на скутере под колесами поезда 4 1778

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Виноват дорожный переезд? В Риге займутся шлагбаумами после гибели двух девочек на скутере под колесами поезда
ФОТО: LETA

После трагического инцидента на железной дороге в Иманте - где под колесами поезда погибли две 13-летние девочки на скутере, - Рижская дума может инициировать изменения в работе шлагбаума на железнодорожном переезде.

После трагического происшествия на железной дороге в Иманте Рижская дума может предложить акционерному обществу «Latvijas dzelzceļš» (LDz) внести изменения в работу шлагбаума на переезде, следует из выступления директора Департамента городской среды и мобильности самоуправления Кристапа Каулиня на заседании Комитета по вопросам движения и транспорта, состоявшемся в понедельник.

В начале заседания повестка дня комитета была дополнена вопросом о безопасности железнодорожных переездов.

Каулиньш признал, что после происшествия, в результате которого на железной дороге погибли две девушки, он получил поручение от мэра города Виестура Клейнбергса провести инвентаризацию мест пересечения железной дороги пешеходами в столице. Это позволит выявить существующие проблемы и определить необходимое финансирование для их решения.

Одновременно Каулиньш подчеркнул, что город не несёт ответственности за содержание этой инфраструктуры — за неё отвечает Latvijas dzelzceļš.

Юлия Степаненко призвала самоуправление привлечь Министерство сообщения и LDz к улучшению ситуации в Иманте. Она отметила, что шлагбаум на переезде не опускается до конца, поэтому перейти железнодорожные пути можно даже при закрытом шлагбауме, чем люди и пользуются. В связи с этим необходимо усовершенствовать работу шлагбаума и установить ограждённый «лабиринт» для пешеходного перехода через рельсы.

Каулиньш заявил, что самоуправление может инициировать перед министерством и LDz реализацию такого решения. В то же время он отметил, что город хочет «получить общую картину, чтобы мы не реагировали на отдельные случаи, а системно решали проблему».

В свою очередь, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет. Так как сегодня скутер может взять любой подросток, даже не зная правил дорожного движения.

Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на скутере "Ride Mobility" и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде скутеров, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу PTAC сообщил, что применит к "Ride Mobility" административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.

Напомним, в четверг, 2 октября, Центр защиты прав потребителей (PTAC) принял решение приостановить услуги оператора проката скутеров и скутеров компании «Ride Mobility» (SIA "Ride"). Такое решение последовало после призыва мэра Риги Виестура Клейнберга оценить деятельность предприятия, что, в свою очередь, было связано с гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые, используя устройство «Ride Mobility», попали под поезд в Иманте. В пятницу PTAC сообщил, что наложит на «Ride Mobility» административное взыскание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием PTAC.

PTAC призвал всех потребителей, особенно молодежь и их родителей, ответственно пользоваться средствами совместного транспорта, соблюдая правила и законы, установленные поставщиками услуг. Также PTAC напомнил, что использование электросамокатов и других средств микромобильности без должной подготовки и проверки возраста может представлять серьезные риски как для самих пользователей, так и для окружающих. В соцсетях латвийцы выразили свое возмущение действиями компании SIA "Ride".

Ранее 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    7-го октября

    Но девочки на скутере погибли не из за переезда, а из за того что два поезда с двух сторон сошлись на переезде. Один прошел , а второй внезапно появился с другой стороны, любой может подумать , что поезд прошел теперь можно и переходить и не посммотреть в другую сторону.Нельзя допускать , чтобы поезда встречались на таких местах с двух сторон. Именно это стало причиной гибели девочек. Они пропустили один поезд, а затем поехали.

    0
    1
  • З
    Злой
    6-го октября

    Наконец-то осознавать стали, переезд нельзя в городе пересекать сходу, там лабиринт нужен, также под поезд могли угодить бегущие дети или на велосипеде, не в технике дело, не в фирмах, а в том что на побных участках должны быть дополнительные средства безопасности, а т.н. мэр, борец с российскими матрёшками, до этого не догадался, его вся энергия ушла на борьбу с российским товаром на базаре вот это его уровень развития

    11
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    Если бы на этом переезде был дежурный, то обязательно виноват был бы именно он!

    9
    1
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Виноват не переезд,а депутаты Сейма,которые принимают дурацкие законы на раз,а о жизнях людей совершенно не думают. Об этом хорошо сказал Александр Мирский,жёстко и точно.😈👽

    9
    2
Читать все комментарии

