Интересы Украины в плане, который представили США, не учитывались, заявила премьер-министр Эвика Силиня журналистам во вторник после заседания правительства.

Европа не может позволить Владимиру Путину добиться такого мирного плана для Украины, который не имеет справедливого результата и последствий для Путина, пообещала Эвика Силиня.

Она отметила, что лидеры стран Балтии и Северной Европы (NB8) всегда общаются, когда наступает важный переломный момент в установлении мира на Украине, и в этот раз тоже.

Лидеры NB8 общались и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поделился своим видением плана, "понимая, что, скорее всего, утечка информации о нем произошла не от США или Украины, а от России или тех, кто действует в ее интересах".

Премьер-министр признала, что интересы Украины в этом плане действительно не учитывались. Вопрос о замороженных российских активах также не соответствовал интересам европейских стран.

Силиня подчеркнула, что Украина, конечно, хочет мира, но вопрос в том, какой ценой. Европа, как отметила Силиня, также осознает, что результатом этого плана будет либо то, что он позволит "Путину распоряжаться в Европе", либо все же удастся сделать так, чтобы у него не было шансов реванша в Европе.

Как сообщал bb.lv, Украина согласилась принять мирный план США.