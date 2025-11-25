Baltijas balss logotype
Силиня раскритиковала мирный план Трампа, который позволит остановить войну в Украине 8 3278

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня раскритиковала мирный план Трампа, который позволит остановить войну в Украине
ФОТО: LETA

Интересы Украины в плане, который представили США, не учитывались, заявила премьер-министр Эвика Силиня журналистам во вторник после заседания правительства.

Европа не может позволить Владимиру Путину добиться такого мирного плана для Украины, который не имеет справедливого результата и последствий для Путина, пообещала Эвика Силиня.

Она отметила, что лидеры стран Балтии и Северной Европы (NB8) всегда общаются, когда наступает важный переломный момент в установлении мира на Украине, и в этот раз тоже.

Лидеры NB8 общались и с президентом Украины Владимиром Зеленским, который поделился своим видением плана, "понимая, что, скорее всего, утечка информации о нем произошла не от США или Украины, а от России или тех, кто действует в ее интересах".

Премьер-министр признала, что интересы Украины в этом плане действительно не учитывались. Вопрос о замороженных российских активах также не соответствовал интересам европейских стран.

Силиня подчеркнула, что Украина, конечно, хочет мира, но вопрос в том, какой ценой. Европа, как отметила Силиня, также осознает, что результатом этого плана будет либо то, что он позволит "Путину распоряжаться в Европе", либо все же удастся сделать так, чтобы у него не было шансов реванша в Европе.

Как сообщал bb.lv, Украина согласилась принять мирный план США.

#США #Украина #Европа #дипломатия #политика
(8)
  • Л
    Латтоптун
    26-го ноября

    Доброму- латентному. Сразу видно, что ты дурень- дворняга безродная. В тех словах, специально ошибки ставятся. Классики- знать не знаешь... Тот кто в теме- тот понял... Ну а тебе- дворняга, и знать незачем- очередная жертва " нового образования ". С " Сарказмом- маразмом", наверное в одном классе учились :)

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    Да и фотография столетней давности. Она уже толще раза в два точно. Прокол ВВ.

    21
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    ..и в Ватикан слетела, и на приеме у Папы Римского была, и грехи ей отпустили, и на заседание правительства успела и президента США на место поставила. Юлий Цезарь в юбке. ВВ! А может вы просто врёте? Постоянно уже врёте...

    19
    2
  • Л
    Латтоптун
    25-го ноября

    Конечно, Силиня только что себе пинджак такой армейский сшила, как у Фиделя Кастро. А ну, как война закончится, и пинджак актуальный, станет не актуален...Катастрофа же!

    55
    4
  • Д
    Добрый
    Латтоптун
    25-го ноября

    ПиНджак.Купи себе учебник русского языка

    5
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    Латтоптун
    25-го ноября

    Дурик, русские мультики смотреть надо. Впрочем, чего с тебя взять, если ты даже про "пинджак с карманАми" не слышал... (голосом Дроздова) Скачи, обезьянка, скачи, кидай свои какашки в публику!

    28
    3
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Силиня во главе с Европой лучше знает, что нужно Украине. Может пусть уже едет туда управлять вместо Зели. Украинцы уже приняли план Трампа и им все нравится, потому как реально оценивают план Б, на них бомбы падают и дроны летят, а краник с бабосиками прикрыли. За что теперь кровь мешками проливать.

    47
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го ноября

    "Наш СарказЬм и Силиня - близнецы-братья! Кто более Матери-Истории важен? Одна - "актриса", другой - клок её платья. исчезнут - никто не заметит даже". (с)почти Маяковский.

    47
    3
