Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять научно обоснованных преимуществ владения кошкой 0 255

В мире животных
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять научно обоснованных преимуществ владения кошкой

Многочисленные исследования подтверждают, что просмотр видео с котиками может поднять настроение, поэтому неудивительно, что наличие кошки в доме приносит множество плюсов. Вот несколько научно обоснованных фактов о том, почему быть владельцем кошки — это полезно для здоровья.

 

Кошки способны не только целыми днями спать и выпрашивать угощения. На самом деле, эти существа могут значительно улучшить вашу жизнь!

Кошки помогают преодолеть расставания

Кто из нас не сталкивался с трудными расставаниями? Разрыв с любимым человеком — это всегда шок, критический момент, который нужно пережить, чтобы научиться жить в новых условиях. У каждого человека на адаптацию к новой жизни уходит разное время, однако, как ни странно, кошки могут ускорить этот процесс. Исследования показывают, что они улучшают настроение и помогают легче справляться с горем.

Несмотря на то, что это всего лишь животные, кошки могут стать отличной социальной поддержкой в трудные времена: многие люди общаются со своими питомцами, чтобы выразить мысли и чувства, ведь порой легче поговорить с тем, кто не отреагирует на сказанное и не осудит.

Владельцы кошек обладают более острым умом

Британский опрос среди владельцев домашних животных показал, что люди, имеющие кошек, чаще имеют высшее образование, чем те, кто владеет собаками. А спустя 4 года исследователь из Висконсина опросил 600 студентов колледжа и, проанализировав их ответы, выяснил, что владельцы кошек действительно более умны. Это связано с тем, что коты требуют меньше внимания, реже отвлекая своих хозяев от дел.

У владельцев кошек более здоровое сердце

Как уже упоминалось, кошки способны снижать уровень стресса. Попробуйте погладить своего кота в моменты сильной тревоги — это работает лучше любого антистресса!

Одно из исследований, проводившееся в течение 10 лет, показало, что за этот период у владельцев кошек риск умереть от сердечного приступа или инсульта снизился на 30%, в отличие от хозяев других домашних животных. Дело в том, что эти животные помогают снять стресс, что, в свою очередь, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и частоту сердечных сокращений.

Кошки способствуют улучшению сна

Согласно исследованию клиники Мэйо, присутствие кошек в квартире улучшает качество сна. В 40% случаев фаза быстрого сна наступала быстрее, если питомец находился в спальне хозяина.

Хронические боли становятся менее выраженными

Кошки издают мурлыканье в расслабленном состоянии. Эти звуковые колебания способствуют уменьшению болевого синдрома. Вы замечали, как коты прижимаются к больному месту? Они способны ощущать болевые точки в организме человека и с помощью низкочастотных колебаний усиливают капиллярное кровообращение и ускоряют устранение боли.

Читайте нас также:
#образование #наука #кошки #сон #стресс #сердце #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео