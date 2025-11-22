Многочисленные исследования подтверждают, что просмотр видео с котиками может поднять настроение, поэтому неудивительно, что наличие кошки в доме приносит множество плюсов. Вот несколько научно обоснованных фактов о том, почему быть владельцем кошки — это полезно для здоровья.

Кошки помогают преодолеть расставания

Кто из нас не сталкивался с трудными расставаниями? Разрыв с любимым человеком — это всегда шок, критический момент, который нужно пережить, чтобы научиться жить в новых условиях. У каждого человека на адаптацию к новой жизни уходит разное время, однако, как ни странно, кошки могут ускорить этот процесс. Исследования показывают, что они улучшают настроение и помогают легче справляться с горем.

Несмотря на то, что это всего лишь животные, кошки могут стать отличной социальной поддержкой в трудные времена: многие люди общаются со своими питомцами, чтобы выразить мысли и чувства, ведь порой легче поговорить с тем, кто не отреагирует на сказанное и не осудит.

Владельцы кошек обладают более острым умом

Британский опрос среди владельцев домашних животных показал, что люди, имеющие кошек, чаще имеют высшее образование, чем те, кто владеет собаками. А спустя 4 года исследователь из Висконсина опросил 600 студентов колледжа и, проанализировав их ответы, выяснил, что владельцы кошек действительно более умны. Это связано с тем, что коты требуют меньше внимания, реже отвлекая своих хозяев от дел.

У владельцев кошек более здоровое сердце

Как уже упоминалось, кошки способны снижать уровень стресса. Попробуйте погладить своего кота в моменты сильной тревоги — это работает лучше любого антистресса!

Одно из исследований, проводившееся в течение 10 лет, показало, что за этот период у владельцев кошек риск умереть от сердечного приступа или инсульта снизился на 30%, в отличие от хозяев других домашних животных. Дело в том, что эти животные помогают снять стресс, что, в свою очередь, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и частоту сердечных сокращений.

Кошки способствуют улучшению сна

Хронические боли становятся менее выраженными

Кошки издают мурлыканье в расслабленном состоянии. Эти звуковые колебания способствуют уменьшению болевого синдрома. Вы замечали, как коты прижимаются к больному месту? Они способны ощущать болевые точки в организме человека и с помощью низкочастотных колебаний усиливают капиллярное кровообращение и ускоряют устранение боли.



