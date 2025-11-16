Baltijas balss logotype
Эксперты выделили овощи и фрукты, которые следует добавить в осенний рацион 0 225

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперты выделили овощи и фрукты, которые следует добавить в осенний рацион

Осень — это пора овощей и фруктов, которые становятся настоящей находкой. Обычно уже в ноябре россияне начинают отмечать сезонные болезни. Некоторые, при первых признаках недомогания, спешат в аптеку, в то время как другие укрепляют иммунитет с помощью овощей и фруктов. В ноябре их много, и все они полезны.

 

Среди самых ценных овощей в ноябре эксперты выделяют морковь, свёклу, брюкву, турнепс, репу, различные сорта капусты, редьку, картофель, хрен, чеснок и корень сельдерея. Все эти продукты являются природными пребиотиками.

Блюда, приготовленные из овощей, можно обогащать зеленью. Для этого подойдут шпинат, петрушка и рукола — благодаря им в пище будет еще больше витаминов, минералов и антиоксидантов.

В ноябре на рынках и в супермаркетах появляются сезонные фрукты, насыщенные полезными для здоровья веществами. Например, вкусные гранаты. Их плоды положительно влияют на сердце и сосуды, мочеполовую и эндокринную системы. Они способствуют улучшению пищеварения, омолаживают кожу и укрепляют волосяные луковицы. В гранате содержатся витамины В5, B6, B12 и К.

Специалисты ведомства назвали хурму «витаминной бомбой», так как она богата витамином В5. Это вещество влияет на метаболизм жиров, улучшает состав углеводов и белков, а также активизирует работу надпочечников. Хурма содержит витамины группы В, А, С, а также калий, кальций, магний, железо, йод, кобальт и хром.

Ноябрь — месяц сюрпризов. Из теплых стран поступают сочные мандарины, апельсины, грейпфруты и киви. Не стоит забывать и о привычных фруктах. Яблоки, груши и сливы — это настоящая сокровищница полезных веществ. Из ягод специалисты рекомендуют обратить внимание на клюкву, инжир и фейхоа.

#питание #витамины #иммунитет #овощи #здоровье #фрукты #рецепты
