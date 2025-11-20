Правильнее будет сказать: чем ниже калорийность рациона, тем выше вероятность долгожительства, пояснила эндокринолог Лариса МАРЧЕНКОВА.

- Научные исследования подтвердили, что продолжительность жизни обратно пропорциональна количеству потребляемых калорий. В США средняя калорийность рациона составляет 3700 килокалорий в день. В Японии этот показатель ниже на 27%, а продолжительность жизни превышает на 4-5 лет.

Как же снизить калорийность? Необходимо ограничить потребление простых углеводов — сахара, изделий из белой муки, сладостей и пирожных. Также стоит уменьшить количество животных жиров — исключить сметану, майонез, колбасы и сосиски.

Важно включать в рацион нежирные кисломолочные продукты, которые являются источником кальция для здоровья костей. Рекомендуется добавлять больше местных сезонных овощей и фруктов, а также рыбы.

Что ещё может способствовать долголетию?

К рекомендациям, способствующим продлению молодости, относятся регулярные медицинские обследования, умение справляться со стрессами, физическая активность, активный труд, включая интеллектуальную деятельность, дневные прогулки (для выработки витамина D), полноценный сон и разнообразная социальная жизнь. Эти советы кажутся простыми, и многие считают их неэффективными, однако это не так.

Крайне важно уделять внимание сну, стремясь спать 9-10 часов, особенно ночью. В настоящее время всё более актуальной становится проблема светового десинхроноза — нарушения соотношения света и темноты. Доказано, что световой десинхроноз вызывает хронический стресс, препятствует выработке мелатонина (гормона сна) и может провоцировать возрастные заболевания, включая онкологические. Как снизить риск? Перед сном следует плотно зашторивать окна и отключать подсветку техники, а также экраны мониторов.