Авокадо — один из самых калорийных фруктов. В 100 граммах содержится 120-160 ккал в зависимости от сорта. Высокая калорийность обусловлена значительным количеством полезных ненасыщенных жиров, содержащихся в авокадо.

Кроме того, авокадо богато витаминами А, Е, D и К, которые лучше усваиваются в сочетании с жирами. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лаура Бурак утверждает, что высокая калорийность авокадо вовсе не означает, что его употребление приводит к набору веса. Напротив, исследования показывают, что этот фрукт помогает снизить аппетит и способствует похудению.

Лаура Бурак уверена, что экзотический фрукт является отличным дополнением к рациону тех, кто стремится сбросить лишние килограммы. Он является прекрасным источником омега-3 и клетчатки — мощного сочетания, которое помогает стабилизировать уровень сахара в крови, замедляет пищеварение и уменьшает тягу к еде.

«Включение авокадо в свой рацион один или два раза в день поможет насытиться и избежать лишних перекусов. Это позволит организму избежать избыточного потребления калорий и ускорит процесс похудения», — говорит врач.

Специалист приводит данные исследования американских ученых, которые сравнили здоровье людей на обычной диете и на диете с авокадо. Выяснилось, что те, кто регулярно употреблял до одного авокадо в день, теряли вес быстрее, чем те, кто придерживался диеты без него. Опрос участников эксперимента также показал, что половина авокадо, съеденная на обед, продлевала чувство сытости на несколько часов, сообщает издание ETNT.



«Авокадо — это мощный источник питательных веществ. Его можно есть отдельно или добавлять в различные блюда — нарезать на бутерброды, добавлять в смузи или фруктовые салаты. Это придаст вам сил, поднимет настроение и поможет сосредоточиться при высокой умственной нагрузке», — отмечает Лаура Бурак.

Диетолог подчеркивает, что, несмотря на все преимущества, авокадо следует употреблять в умеренных количествах. Он значительно калорийнее многих свежих продуктов. Чтобы избежать нежелательных последствий при похудении, рекомендуется не съедать более одного плода в день.