Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог раскрыла неожиданные преимущества авокадо 0 381

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог раскрыла неожиданные преимущества авокадо

Авокадо — один из самых калорийных фруктов. В 100 граммах содержится 120-160 ккал в зависимости от сорта. Высокая калорийность обусловлена значительным количеством полезных ненасыщенных жиров, содержащихся в авокадо.

 

Кроме того, авокадо богато витаминами А, Е, D и К, которые лучше усваиваются в сочетании с жирами. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Лаура Бурак утверждает, что высокая калорийность авокадо вовсе не означает, что его употребление приводит к набору веса. Напротив, исследования показывают, что этот фрукт помогает снизить аппетит и способствует похудению.

Лаура Бурак уверена, что экзотический фрукт является отличным дополнением к рациону тех, кто стремится сбросить лишние килограммы. Он является прекрасным источником омега-3 и клетчатки — мощного сочетания, которое помогает стабилизировать уровень сахара в крови, замедляет пищеварение и уменьшает тягу к еде.

«Включение авокадо в свой рацион один или два раза в день поможет насытиться и избежать лишних перекусов. Это позволит организму избежать избыточного потребления калорий и ускорит процесс похудения», — говорит врач.

Специалист приводит данные исследования американских ученых, которые сравнили здоровье людей на обычной диете и на диете с авокадо. Выяснилось, что те, кто регулярно употреблял до одного авокадо в день, теряли вес быстрее, чем те, кто придерживался диеты без него. Опрос участников эксперимента также показал, что половина авокадо, съеденная на обед, продлевала чувство сытости на несколько часов, сообщает издание ETNT.

«Авокадо — это мощный источник питательных веществ. Его можно есть отдельно или добавлять в различные блюда — нарезать на бутерброды, добавлять в смузи или фруктовые салаты. Это придаст вам сил, поднимет настроение и поможет сосредоточиться при высокой умственной нагрузке», — отмечает Лаура Бурак.

Диетолог подчеркивает, что, несмотря на все преимущества, авокадо следует употреблять в умеренных количествах. Он значительно калорийнее многих свежих продуктов. Чтобы избежать нежелательных последствий при похудении, рекомендуется не съедать более одного плода в день.

Читайте нас также:
#диета #питание #витамины #похудение #исследования #клетчатка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как расшифровать термин «высокоолеиновое» на упаковке масла
Изображение к статье: Насколько полезна пастила?
Изображение к статье: Какие орехи наиболее полезны именно для вас
Изображение к статье: Самое быстрое лобио: аппетитный и полезный рецепт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео