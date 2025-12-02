Baltijas balss logotype
Легкий ужин: 5 продуктов, которые можно употреблять перед сном для похудения

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Легкий ужин: 5 продуктов, которые можно употреблять перед сном для похудения

Чтобы избавиться от лишнего веса, есть на ночь не только разрешено, но и рекомендуется! Какие продукты стоит выбирать перед сном, чтобы достичь желаемых результатов?

 

Первая заповедь для всех, кто стремится к снижению веса, гласит: не ужинать поздно. Действительно, вечерняя еда может привести к набору лишних килограммов, особенно если в ней присутствуют рафинированные углеводы, крахмалы и избыток сахара.

Однако есть и положительная новость: исследование, проведенное учеными из Университета штата Флорида и опубликованное в Британском журнале питания в 2018 году, показало, что 30 граммов белка, потребленные за полчаса до сна, не только не навредят нашей фигуре, но и помогут в процессе похудения.

Мы собрали список продуктов, которые можно есть на ночь без ущерба для фигуры.

Творог

Этот продукт можно смело употреблять на ночь, если вы хотите похудеть. Творог богат белком и кальцием, который необходим в любом возрасте. Особенно остро нехватка кальция ощущается у женщин во время и после менопаузы: в этот период кальций активно вымывается из костей, суставов и зубов, делая их более хрупкими. Обратите внимание, что обезжиренный творог не является лучшим выбором: молочный жир важен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Миндаль и грецкие орехи

Хотя орехи являются высококалорийным продуктом, их регулярное и умеренное потребление способствует поддержанию стройной фигуры и даже снижению веса. Главное — не превышать разумные порции и не есть больше одной горсти за раз. Практически все виды орехов содержат много белка, но особенно полезны грецкие и миндаль. Они богаты витамином Е, магнием и селеном, которые необходимы для нормального функционирования сердца. Поэтому эти продукты можно смело включать в вечерний рацион, но в умеренных количествах.

Моцарелла

Еще один вкусный и полезный продукт для вечернего употребления. В 100 граммах моцареллы содержится 6 граммов белка, 1 грамм углеводов и всего 100 калорий. Кроме того, этот сыр богат витамином D, который особенно важен в темное время года. Так что наслаждайтесь им на здоровье, в том числе и на ужин!

Яйца

Если бы диетологи выбирали самый полезный продукт для вечернего приема пищи, вероятно, они бы остановились на яйцах. Эти продукты, богатые белком, витамином D и другими полезными микроэлементами, идеально подходят не только для завтрака, но и для позднего ужина.

Тофу

Если вы придерживаетесь вегетарианской диеты, вам особенно важно следить за уровнем белка в рационе. Тофу — отличный вариант, позволяющий получать достаточное количество белка. Кроме того, этот продукт можно употреблять на ночь без вреда для фигуры.

