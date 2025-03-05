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Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-4 марта) 0

Наша Латвия
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (1-4 марта)
ФОТО: NASA

Европа игнорирует Ригу, Латвию отметили «Оскаром», народ заждался возврата налогов… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

1. Коалиция выдержала рестарт

Затеянный премьер-министром Эвикой Силиней рестарт правительства забуксовал, но после ряда неловких телодвижений партнеры по коалиции все же подтвердили готовность работать дальше, договорившись о трех новых кандидатах на пост министров.

Партия «Прогрессивные» выдвинула на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку. Союз «зеленых» и крестьян на пост министра благосостояния предложил парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

В свою очередь, «Новое Единство» заявило на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

2. Европа игнорирует Ригу, Таллин и Вильнюс

Великобритания не пригласила лидеров стран Балтии на состоявшиеся в воскресенье переговоры десятка европейских лидеров по Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, созвавший свой саммит, тоже не пригласил на него страны Балтии. В Риге, Таллине и Вильнюсе обиделись и вновь завели разговоры о переделе Европы у них за спиной.

3. Латвию отметили «Оскаром»

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Анимационный фильм «Поток» режиссера Гинтса Зилбалодиса получил первый в истории Латвии «Оскар», победив в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Мультфильм «Поток» был также номинирован в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но «Оскар» в этой категории достался бразильскому фильму «Я все еще здесь».

4. Чужих здесь не лечат

Латвийские власти вернулись к старой идее – отказать в предоставлении бесплатных медицинских услуг тем, кто не платит в стране налоги. Как постановило правительство, для получения оплаченных государством услуг здравоохранения со следующего года будет необходимо иметь задекларированное в Латвии место жительства или работы.

Как подчеркивают в Министерстве здравоохранения, неизменным останется принцип, согласно которому каждый имеет право на получение неотложной медицинской помощи. То есть даже незадекларированный будет иметь право вызвать скорую помощь и получить лечение в той больнице, куда его отвезут.

5. Народ заждался возврата

Необыкновенный ажиотаж вызвало в этом году начало подачи годовых налоговых деклараций. В первые два дня после начала приема деклараций о доходах за 2024 год Служба государственных доходов получила почти 40% от общего числа деклараций за прошлый год.

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LETA

За первые два дня в СГД было подано около 400 тыс. деклараций о доходах, в то время как в прошлом году было подано чуть более миллиона деклараций.

6. Покупатель экономит на еде

Недавно проведенный опрос показал, что 40% жителей Латвии стараются экономить на продуктах питания. Экономящих на еде оказалось на восемь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, когда экономить на продуктах пытались 48% жителей. Жизнь стала налаживаться? Или все больше людей привыкают к этим ценам? Опрос ответа не дает.

В Эстонии 39% населения пытаются ограничить свои расходы на продукты, а в Литве – 36%, показало исследование.

7. Трамвай до Румбулы довезет

В Риге начинается строительство путей, которые продлят 7-ю трамвайную линию от конечной остановки у торгового центра «Доле» до улицы Вишкю. Проект значимый для города – трамвайную сеть в столице не расширяли давным-давно. Общая протяженность продления трамвайного пути 7-го маршрута составит 2,2 километра.

В рамках проекта у пересечения улиц Латгалес и Вишкю будет построен транспортный узел. Здесь появится новое здание диспетчерской, а также подъездные пути для общественного транспорта как со стороны улицы Латгалес, так и со стороны улицы Вишкю.

#новости #события
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Григорий Антонов
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