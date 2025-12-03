Жители Латвии пьют как не в себя, сигнал тревоги дошел не до всех, мир в Украине откладывается… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В субботу Латвия, в том числе Рига, оказалась во власти гололеда. Мокрый снег и дождь при нулевой температуре превратили улицы, дворы и тротуары в сплошной каток.

Официально Рижская дума рано утром отчиталась: с ночи проезжие части посыпаются противогололедной смесью, работают десятки единиц техники, тротуары в историческом центре обрабатывают мобильные бригады. Однако в реальности этот день для многих жителей стал чередой падений, заносов и нервных сообщений в соцсетях.

В больнице травматологии и ортопедии сообщили, что резко выросло число «ледовых» травм, особенно в области запястий, голеностопа, коленных суставов, а также бедер и тазобедренных суставов. Чаще всего речь идет о переломах, растяжениях и ушибах. Получены они в основном из-за скользких улиц.

В субботу в травмпункте было принято 142 пациента, из них 24 были госпитализированы. В воскресенье к середину дня в травмпункт уже поступили 69 пациентов, из которых 13 госпитализированы. И регистрация новых пациентов продолжалась. В больнице отмечают что такие травмы особенно опасны для пожилых людей, поскольку они связаны с риском переломов бедра и таза. Поэтому пожилым в такую погоду стоит оставаться дома.

Благодаря скромным и часто порицаемым труженикам алкогольного фронта Латвии наша страна вошла в тройку лидеров по количеству потребляемого алкоголя на душу населения.

В 2023 году ежегодное потребление алкоголя на душу населения в странах ОЭСР составило в среднем 8,5 литра чистого спирта. В шести странах ЕС показатель оказался ниже среднего уровня, и минимальное значение зафиксировано в Греции - 6,6 литра.

Напротив, самыми высокими показателями выделились Румыния, Португалия и Латвия, где годовое потребление превышает 11,5 литра на душу населения.

26 ноября с 10:00 до 10:10, в Латвии прошла проверка системы предупреждения населения. По всей стране на три минуты были включены тревожные сирены, а на смартфоны жителей направлены уведомления через систему сотового оповещения. Но на деле оказалось, что смс получили далеко не все жители.

Некоторые сообщают, что уведомление приходило во время прошлых проверок, но сегодня - нет, несмотря на обновлённое программное обеспечение смартфона. (Ранее VUGD призывала жителей обязательно обновить систему телефона, так как это влияет на получение экстренных сообщений.)

Так что, если завтра война или природная и техногенная катастрофа, вы можете об этом и не узнать. Но может так и спокойнее.

Латвийская авиакомпания SmartLynx Airlines (ранее Lat Charter), прекращает свою деятельность. Решение принято после анализа финансового состояния предприятия и оценки его долгосрочных перспектив. Было сделано заключение, что продолжение деятельности компании больше невозможно. Уволены будут порядка 300 сотрудников.

На 28 октября компания имела налоговый долг перед Службой государственных доходов в размере 522 126 евро.

Подозрительным комментаторы называют тот факт, что в октябре предприятие сменило владельцев - его выкупили руководство SmartLynx Airlines и специализированный инвестиционный фонд из Нидерландов.

В 2024 году SmartLynx Airlines перевезла 10,66 млн пассажиров - на 62,5 % больше, чем в 2023 году. Флот компании на конец года насчитывал 68 самолётов, на один больше, чем годом ранее. Оборот SmartLynx Airlines в 2023 году составил 339,027 млн евро, прибыль - 11,089 млн евро.

По итогам 2024 года выручка 100 крупнейших в мире оборонных компаний от продаж вооружений и военных услуг выросла на 5,9%, достигнув рекордных 679 млрд долларов, говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 1 декабря.

Всего же с 2015 года военная выручка компаний из рейтинга SIPRI выросла на 26%. Авторы исследования объясняют рост войнами России против Украины и Израиля против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

Хотя основной вклад в глобальный рост внесли производители из Европы и США, тренд был зафиксирован во всех регионах, а выручка российских компаний из рейтинга и вовсе росла двузначными темпами несмотря на санкции.

Прошлая неделя прошла под знаком «принуждения» Украины к миру со стороны Дональда Трампа. Аккомпанементом служил коррупционный скандал в Незалежной, в котором оказались замешаны ближайшие соратники Зеленского.

В центре внимания оказался американо-российский мирный план о 28 пунктах, который потом усох до 19.

Среди наиболее противоречивых пунктов:

ограничение украинской армии до 600 тыс. военных,

передача России части территорий,

использование 100 млрд долларов замороженных российских активов, с которых США получают 50% прибыли,

создание совместного американо-российского инвестиционного фонда неопределенного назначения.

Европе же предлагали просто внести еще 100 млрд долларов - без какой-либо выгоды.

Переговоры, в которых участвуют США, Россия, Украина, а иногда и Евросоюз продолжаются в разных составах и на разных площадках. Похоже, что в выгоде не только продавцы пушек, но и торговцы попкорном.

Президент Польши Дональд Туск: "Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе".