Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (11-17 июня)

Дата публикации: 18.06.2025
Вереница отставок после скандальных выборов, новая война, пополнение «черного списка» Латвии... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Язык до тюрьмы доведет?

В прошлом выпуске «Топа событий недели» мы сообщали, что лидер партии «Стабильности!» и новоиспеченный депутат Рижской думы Алексей Росликов был выведен из зала заседаний Сейма за обидные и провокационные для большинства слуг народа слова о дискриминации русских в Латвии (хотя кто тут должен обижаться).

Но больше всего оскорбил коллег тот факт, что, обсуждая предложенную Нацобъединением декларацию «Об устранении последствий русификации», Росликов позволил себе говорить на повышенных тонах, да еще и по-русски. Что противоречило не только вышеупомянутой декларации, но и регламенту Сейма.

И вот в этот понедельник стало ясно, что шестеренки процессуальной машины запущены – в Службе госбезопасности сообщили, что Росликов был задержан, допрошен и обыскан. После чего отпущен под подписку о невыезде.

Уход конем: кадры мешают всё

После скандала с очередной дорогостоящей компьютерной системой, которая не работает – на cей раз с платформой для подсчета голосов на выборах, – «посыпались головы» – поголовье чиновников упало на три единицы. «Под раздачу» попали министр «умного управления» Инга Берзиня, глава Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите и «понимающий в компьютерах» и IT-решениях глава Государственного агентства цифрового развития Йорен Лиопа.

Компанию им составил и подозреваемый в прогулах из-за пристрастия к спиртных напиткам директор правозащитного бюро, он же омбудсмен Юрис Янсонс. Он решил не ждать, когда депутаты соберут подписи за его отставку.

Ночки на пороховой бочке

В ночь на пятницу 13-е Израиль начал наносить мощные удары по целям в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерных центрах. В результате были убиты многие командующие, ученые-ядерщики, разрушена масса объектов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что операция будет многодневной, и объяснил, что его страна была вынуждена действовать, так как Иран подошел слишком близко к красной черте – созданию ядерного оружия.

Тегеран счел израильские удары объявлением войны и стал выпускать по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. Некоторые из них достигли целей в Тель-Авиве и окрестностях, их жертвами стали несколько человек.

Обоюдные удары продолжаются, число жертв растет, эксперты полагают, что в случае войны пострадают все страны, особенно их экономика. Впрочем, со стороны Ирана доносятся сигналы о готовности к переговорам.

Крушение «Мечты»

Boeing 787 Dreamliner, направлявшийся из индийского Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик, подал последний сигнал диспетчерам Boeing 787 Dreamliner через несколько секунд после взлета, а уже через пять минут упал на жилую застройку. Погиб 241 человек, не считая жертв на земле – самолет рухнул на густонаселенный район, а точнее – на общежитие медиков.

Не обошлось и без чуда – один пассажир выжил и отделался незначительными травмами.

Был Прилучный, стал «Разлучный»

Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц российского актера Павла Прилучного и ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.

В Латвии живет ее дочь. Интересно, что это российские власти направили властям Латвии «информацию о европейских путешествиях» Екатерины Андреевой и предложили ввести против нее санкции. Очевидно, Байба Браже прислушалась к просьбам россиян, проживающим в эмиграции.

Что касается Павла Прилучного, то его связь с Латвией весьма умозрительна – он был женат на российской актрисе латышке Агате Муцениеце, с которой в итоге развелся. От брака осталось двое детей и шлейф скандалов.

Невыездные депутаты

А вот латвийским парламентариям и госслужащим заказан выезд в обратную сторону. Сейм принял закон об ограничении мероприятий, угрожающих государственной безопасности, который предусматривает запрет на поездки в РФ и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления.

В том числе ездить в Россию и Беларусь не смогут депутаты Сейма.

Запрет на поездки распространяется на лиц, получивших доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, на военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и таможенных служащих Службы государственных доходов.

Петь и танцевать стало дороже

Финансирование XIII Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи обойдется куда дороже, чем планировалось. Изначально выделенные 9,89 млн евро увеличат до 14,26 млн.

Если ранее предполагалось, что в празднике примут участие более 38 000 участников, то сейчас ясно, что их будет как минимум на 5000 больше. А это значит, что нужно больше средств для обеспечения безопасности, размещения, питания участников и снабжения их питьевой водой, на бесплатный проезд, постановку танцевальных представлений, инфраструктуру площадок для выступлений, услуг для продажи билетов и прочее.

Пиршество духа пройдет в Риге с 5 по 13 июля.

Автор - Павел Кириллов
