Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (13-19 августа)

Осень уже на пороге, Силиня оценила русский язык в Донбассе, латвийские СМИ готовят к войне… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Историческая встреча лидера США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске была интересной и поучительной не только тем, что происходила во время саммита. Но и тем, как она напугала большинство европейских лидеров и обслуживающих из СМИ. А чего бояться, например, латвийским политикам? Это с большой долей правдоподобия объяснил политолог Кристиан Розенвалдс.

«А если бы они о чем-нибудь условились? Ужас!.. Еще пришлось бы отменять санкции, даже сотрудничать. Еще пришлось бы смириться с перемирием или даже миром при нынешних линиях фронта. Нет! Никакого мира на украинской земле! И мы сами будем определять, когда настанет время миру, никакие не русские и не американцы, даже не украинцы.

А как это – жить без войны? У нас в Латвии есть президент, парламент и правительство, теперь еще и самоуправления, избранные уже во время войны. Совсем как дети войны, они совсем не умеют жить иначе. Давайте пощадим их, не травмируя миром», – заключил Розенвалдс.

...не насовсем? На этой неделе в Латвии, по прогнозам синоптиков, с большой вероятностью начнется метеорологическая осень. Она наступает, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +15 градусов, а днем ее начала считаются первые из этих пяти суток.

Согласно текущим прогнозам, в большинстве регионов страны метеорологическая осень начнется 20 августа, в отдельных местах – на день позже. В некоторых прибрежных районах, возможно, еще сохранится метеорологическое лето.

В прошлом году метеорологическая осень в Латвии наступила 28 сентября. Средняя дата начала осени в климатический период 1991–2020 годов – 31 августа. В 2023 году она началась только 4 октября, что на 17 дней позже предыдущего самого позднего начала осени в истории наблюдений.

До начала нового учебного года остаются считанные недели, и среди всех школ Латвии есть такие, где обучение начнет совсем небольшое число учеников.

В Салдусском крае такой школой является Лутриньская основная школа, в которой на данный момент в 1-й класс записан только один ребенок. Во 2-м классе – четверо, в 3-м – пятеро, а всего в школе – около 50 учеников. Существование школы – результат упорной борьбы местных жителей, особенно родителей, однако с каждым годом вопрос о ее будущем становится все более острым.

Многие латвийские предприятия сферы гостеприимства присоединились к иску европейских гостиниц против базирующейся в Амстердаме платформы бронирования жилья и других услуг Booking.com и требуют компенсации за убытки, нанесенные платформой в результате применения так называемой клаузулы лучшей цены за предыдущие 20 лет.

Иск следует за решением Суда Европейского союза, который признал незаконной клаузулу лучшей цены, запрещающую гостиницам предлагать на своих сайтах номера по более низкой цене, чем на Booking.com .

«Я искренне считаю, что ни один крупный конгломерат не вправе указывать частному бизнесу, как ему действовать. В нашем случае Booking.com требует, чтобы на их сайте наши цены были самыми низкими», – рассказала представитель одного из рижских отелей, заполняемость которого в сезон – на 70% заслуга «букинга».

Латвийский премьер Силиня после встречи лидеров США и РФ признала, что на Украине бой идет не только за территории, но и за язык. Вернее, не за, а против языка.

Целый ряд требований, выдвинутых Россией Украине, неприемлемы, заявила в воскресенье премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

«О Донецке не может быть и речи – Донецк это Украина. Так же, как и особый статус русского языка неприемлем, потому что мы хорошо знаем, какими могут быть последствия», – подчеркнула латвийский политик.

И еще о языке. В нашей стране, согласно опросам общественного мнения, всего 65% населения способны «определять верную информацию», отделяя таковую от «вводящей в заблуждение». Задача, которую перед собой поставило руководимое Агнесе Лаце («Прогрессивные») Министерство культуры, – добиться, чтобы таковых жителей стало 75%, причем уже к 2027 году, который совсем не за горами!

«Медиа и их сотрудники должны быть подготовлены к работе в условиях войны и конфликта», – это задание предполагается выполнить ко II полугодию 2027 года. Планы работы в военное время утвердят для 11 СМИ по стране. Кто вольется в отряды фронтовых корреспондентов – не сообщается.

«Долгожданные» в том смысле, что неожиданно маленькие. Национальная авиакомпания в первом полугодии работал с убытками в 1,7 млн евро по сравнению с убытками в 88,8 млн евро в первом полугодии 2024 года.

В первой половине 2025 года авиакомпания перевезла в общей сложности 3,9 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Из них 2,4 млн пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании и 1,5 млн – в рамках услуг аренды самолетов с экипажами (ACMI).

Общее количество выполненных рейсов, включая ACMI, в первом полугодии этого года составило 36 400, что на 6,6% больше. Из них 22 800 рейсов были выполнены по маршрутной сети авиакомпании (рост на 3,5 %), а 13 500 – в рамках ACMI (рост на 12,4%).

Средняя заполняемость кресел airBaltic в первой половине года составила 78,2%, что на 1,3 п.п. выше, чем в первом полугодии 2024 года.