Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (27августа – 2 сентября)

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (27августа – 2 сентября)
ФОТО: LETA

Тариф по осени считают, въехать в Латвию стало труднее, Ригу посетила глава Еврокомиссии… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Лучше поздно, чем никогда

В конце августа Россия перевела в государственный бюджет Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам, проживающим в Латвии, за три квартала 2025 года.

От Фонда пенсионного и социального страхования РФ получены и обновленные списки получателей. Как обещают в Госагентстве социального страхования (VSAA), пенсии выплатят 9400 жителям Латвии до 10 сентября сразу за все девять месяцев 2025 года одной выплатой.

Как ранее неоднократно сообщалось латвийские пенсионеры — граждане России, не могли получить пенсии с начала года. Российская сторона оправдывалась тем, что ее банковские счета заблокированы из-за экономических санкций.

Корзина дождалась мячей

В Риге еще трех городах континента стартовал финальный турнир чемпионата Европы. 24 сборные, разделённые на четыре группы, с конца августа до начала сентября сыграют в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле.

По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, который также пройдёт в Риге и определит обладателей медалей в первой половине сентября. Отметим, что Латвия уже завоевала место в плей-офф.

Тариф по осени считают

Тариф на теплоэнергию компании АО Rīgas siltums с 1 октября этого года вырастет на 11,9% и составит 83,01 евро за мегаватт-час (MWh), свидетельствует опубликованная Министерством экономики информация. Но похоже, за это мы еще должны сказать спасибо — хотели больше.

Первоначально поданный в регулятор тариф, по информации самой компании, предусматривал рост на 21,5% — до 90,15 евро за MWh, включая компоненту непредвиденных расходов в размере 2,05 евро за MWh. В настоящее время итоговый тариф составляет 74,17 евро за MWh.

Министерство поясняет, что меньший рост тарифа по сравнению с первоначально запланированным стал возможен благодаря закупке теплоэнергии вне рынка по цене, более низкой, чем утверждённый тариф на производство теплоэнергии, а также проведённой оптимизации теплового рынка — полному переходу на ежедневную торговлю. Это обеспечит более низкую закупочную цену на тепло, вырабатываемое с использованием биотоплива, и позволит максимально использовать остаточное тепло.

Приезжала баронесса

В пятницу, 29 августа, в Латвию в ходе турне по странам Балтии с визитом прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Высокого гостя встречала премьер-министр Эвика Силиня.

Глава ЕК не поскупилась на комплименты Латвии. Европейскому союзу (ЕС) необходимо работать над немедленной готовностью к обороне, заявила она в пятницу на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, страны ЕС в данный момент готовы сдерживать агрессию, учитывая также зависимость от американского "зонтика безопасности", фон дер Ляйен отметила, что важно осознавать срочность ситуации. По ее словам, в Латвии это ощущение срочности есть, но его должно разделять и все сообщество ЕС.

С 1 сентября труднее въехать в Латвию

С целью укрепления национальной безопасности и повышения эффективности охраны государственной границы, с 1 сентября 2025 года граждане третьих стран, не имеющие визы или вида на жительство, выданного Латвией, перед въездом в страну будут обязаны подать информацию о себе, своих родственниках (если таковые есть) и цели поездки в систему предотвращения угроз национальной безопасности – eta.gov.lv.

Обязанность подачи данных распространяется на граждан стран, которые не являются членами:

Европейского Союза, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской экономической зоны, Швейцарии, Бразилии, а также не имеют визы или вида на жительство, выданного Латвией. Это требование распространяется также на лиц, следующих через Латвию транзитом.

Информацию необходимо подать не позднее чем за 48 часов до прибытия в Латвию через сайт: eta.gov.lv. После отправки данных путешественник получит подтверждение по электронной почте

Почтальон придет трижды

На встрече представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей прессы на этой неделе обсуждалась возможность перейти с 2027 года на доставку изданий прессы по подписке три раза в неделю, чтобы снизить нагрузку на государственный бюджет.

Министр сообщения Атис Швинка отметил, что в ходе встречи стороны договорились о том, что в 2026 году расходы на доставку прессы для издателей не возрастут.

300 евро за георгиевскую ленточку в Facebook

В социальной сети Facebook некий житель Даугавпилса Алексей Рыжов опубликовал решение Латгальского регионального управления Госполиции, в котором говорится, что он должен уплатить штраф в размере 300 евро за то, что 7 мая этого года опубликовал на своей странице в Facebook признанную символом прославления военной агрессии георгиевскую ленточку.

Согласно тексту решения, Рыжов опубликовал картинку с ленточкой, на которой были надписи на русском языке: "Передай георгиевскую ленточку" и "Я буду праздновать 9 мая". Решение было вынесено только 27 августа.

#новости #события
Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
Видео