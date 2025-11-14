Приготовление яичницы занимает всего несколько минут, а варка яйца и того меньше. Неудивительно, что яйца часто выбирают для быстрого и сытного завтрака.

Тем не менее, яйца нередко подвергаются критике за высокое содержание холестерина, жиров и потенциальный вред для здоровья. Мы обратились к Анне Ивашкевич, нутрициологу и клиническому психологу-диетологу, чтобы выяснить, полезно ли завтракать яичницей и яйцами всмятку:

Яйца — это один из наиболее полезных белковых продуктов, который обязательно следует включать в свой рацион. Они содержат витамины B4, A, H, PP, фолиевую кислоту, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и около 80% суточной нормы триптофана.

Кроме того, яйца являются питательным продуктом (в 100 граммах содержится 12,7 граммов белка, 11,5 граммов жиров и 0,7 граммов углеводов) и быстро усваиваются. Они также являются отличным источником лецитина, который необходим для оптимального функционирования мозга и поддержания нормального состояния центральной нервной системы.

Лучше всего яйца употреблять на завтрак, так как они обеспечивают организм энергией, активизируют умственную деятельность и повышают устойчивость к стрессам. Однако благодаря триптофану яйца можно включать и в ужин: во-первых, они помогут вам справиться с бессонницей, а во-вторых, одно яйцо перед сном не скажется на вашем весе. В качестве позднего ужина можно заменить обычный прием пищи на вареное яйцо и овощи.

В одном из исследований, проведенном американскими учеными, было установлено, что завтрак с яйцами способствует процессу похудения. Участники с избыточным весом заменили привычный мучной завтрак на яичный, сохранив при этом общую калорийность утреннего приема пищи. Результаты показали снижение веса и уменьшение окружности талии у участников.

Как лучше готовить

Оптимально употреблять яйца, сваренные вкрутую, так как в этом случае организм усваивает около 90% полезных веществ. Если этот способ вам не подходит, можно приготовить яйцо-пашот или глазунью — такие методы позволят сохранить необходимое количество витаминов D и A.

Какое количество яиц можно есть

В день можно съедать 1-2 яйца. Не имеет значения, с чем вы их будете употреблять: отдельно, в салатах, на бутербродах или как гарнир к основным блюдам.

Важно отметить, что не стоит отделять белки от желтков и есть их по отдельности. В желтке содержится множество полезных веществ, жиров и витаминов, а в белке — протеины и необходимые аминокислоты. Употребляя яйцо целиком, вы обеспечите свой организм всем необходимым набором витаминов и микроэлементов из этого продукта.