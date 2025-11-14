Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Яйца на завтрак: полезно или вредно начинать день с омлета? 0 5007

Дом и сад
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яйца на завтрак: полезно или вредно начинать день с омлета?

Приготовление яичницы занимает всего несколько минут, а варка яйца и того меньше. Неудивительно, что яйца часто выбирают для быстрого и сытного завтрака.

 

Тем не менее, яйца нередко подвергаются критике за высокое содержание холестерина, жиров и потенциальный вред для здоровья. Мы обратились к Анне Ивашкевич, нутрициологу и клиническому психологу-диетологу, чтобы выяснить, полезно ли завтракать яичницей и яйцами всмятку:

Яйца — это один из наиболее полезных белковых продуктов, который обязательно следует включать в свой рацион. Они содержат витамины B4, A, H, PP, фолиевую кислоту, натрий, кальций, фосфор, железо, йод и около 80% суточной нормы триптофана.

Кроме того, яйца являются питательным продуктом (в 100 граммах содержится 12,7 граммов белка, 11,5 граммов жиров и 0,7 граммов углеводов) и быстро усваиваются. Они также являются отличным источником лецитина, который необходим для оптимального функционирования мозга и поддержания нормального состояния центральной нервной системы.

Лучше всего яйца употреблять на завтрак, так как они обеспечивают организм энергией, активизируют умственную деятельность и повышают устойчивость к стрессам. Однако благодаря триптофану яйца можно включать и в ужин: во-первых, они помогут вам справиться с бессонницей, а во-вторых, одно яйцо перед сном не скажется на вашем весе. В качестве позднего ужина можно заменить обычный прием пищи на вареное яйцо и овощи.

В одном из исследований, проведенном американскими учеными, было установлено, что завтрак с яйцами способствует процессу похудения. Участники с избыточным весом заменили привычный мучной завтрак на яичный, сохранив при этом общую калорийность утреннего приема пищи. Результаты показали снижение веса и уменьшение окружности талии у участников.

Как лучше готовить

Оптимально употреблять яйца, сваренные вкрутую, так как в этом случае организм усваивает около 90% полезных веществ. Если этот способ вам не подходит, можно приготовить яйцо-пашот или глазунью — такие методы позволят сохранить необходимое количество витаминов D и A.

Какое количество яиц можно есть

В день можно съедать 1-2 яйца. Не имеет значения, с чем вы их будете употреблять: отдельно, в салатах, на бутербродах или как гарнир к основным блюдам.

Важно отметить, что не стоит отделять белки от желтков и есть их по отдельности. В желтке содержится множество полезных веществ, жиров и витаминов, а в белке — протеины и необходимые аминокислоты. Употребляя яйцо целиком, вы обеспечите свой организм всем необходимым набором витаминов и микроэлементов из этого продукта.

Читайте нас также:
#наука #диета #питание #витамины #похудение #здоровое питание #яйца #завтрак #белки #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
5
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Две горсти орехов способствуют повышению фертильности у мужчин
Изображение к статье: Почему врачи не рекомендуют спать на животе?
Изображение к статье: Родионов день: почему 23 ноября запрещено делать подарки и одалживать деньги
Изображение к статье: Наволочки и неудобные стулья: предметы, которые могут ускорить старение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео