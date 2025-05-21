Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (14-20 мая)

airBaltic опять привез убытки, виды на урожай ухудшились, Латвия на Евровидении спела на 13-е место… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Самое главное событие недели, которое оставит последствия на наших квартирных счетах и на нашем измученном иммунитете, это, безусловно, вот уже больше двух недель испытывающий латвийцев холод. Для остроты ощущений щедро приправленный проливным дождем. С начала месяца количество осадков, выпавших в Риге, составило 87,6 миллиметра, что соответствует 184% майской нормы,

Средняя температура воздуха в первую декаду мая в Латвии составила +6,4 градуса, что на 3,5 градуса ниже нормы.

Сегодня чуть теплее, но с четверга вновь возможны сильные дожди и грозы, так как к концу недели в Латвию вновь поступят холодные воздушные массы с осадками. Не станем ждать милостей от синоптика, будем верить, что это наш последний рывок перед наступлением летнего тепла!

Вторая новость вытекает из первой. Из-за заморозков, которые пришлись на начало цветения яблонь и полное цветение кислой вишни, в этом году может снизиться урожай этих культур, сообщили в «Крестьянском сейме».

«Последние холодные ночи больше всего встревожили садоводов и плодоводов – такие колебания температуры могут быть губительными как для рассады, высаженной в открытый грунт, так и для цветущих фруктовых деревьев и ягодных кустов», – подчеркнули в организации.

В Видземе из-за влаги и холода уже начали гнить клубни картофеля. В Курземе заморозки особенно отразились на цветущем рапсе, немного подмерзли посевы пшеницы.

Увы, похоже и на то, что любителей сбора черники в этом сезоне ждет простой.

Отшумел очередной конкурс «Евровидение», уже давно ставший не смотром творческих достижений, но политическим торгом, где страны ставят баллы участнику исключительно из симпатии или ее отсутствия. Отсюда и скандалы с подоплекой.

Так, занявший первое место австриец JJ неосторожно заявил, что его любимая певица – россиянка Анна Нетребко, за что украинская делегация потребовала исключить его из списков участников. Занявшему третье место эстонцу вменяли, что его номер также ставила россиянка.

Ну а с Латвией все по-старому. Добравшуюся до финала и занявшую 13-е место группу «Таутумейтас» сами же латыши «подвергли любви» за то, что ее участницы дали интервью на русском...

Не успели остыть следы за уволенным за убытки и постоянное залезание по локоть в закрома бюджета главой государственной авиакомпании airBaltic Мартином Гауссом, как новое начальство намекает, что осенью компании может понадобиться еще денег. Убытки авиаперевозчика в первом квартале составили без малого 30 млн евро.

Не надо забывать, что в целом в «дорогую игрушку» уже влито 650 миллионов государственных денег.

В электропоездах Škoda с прошлого года насчитали примерно 300 окон, которые запотевают.

Осенью прошлого года речь еще шла лишь о нескольких десятках окон, которые чешский производитель обещал заменить к ноябрю прошлого года, однако со временем брак был замечен в среднем в каждом десятом окне. Теперь их предполагают заменить до конца лета.

Надо ли перечислять остальные несчастья, сопровождавшие закупку новеньких электричек Латвией? Чего только стоит то обстоятельство, что наши зимы для них слишком суровые.

Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и шел через российские территориальные воды.

На момент выхода из Силламяэ на его борту находилось сланцевое масло, а конечным пунктом назначения был Роттердам.

Инцидент произошел через три дня после попытки Эстонии остановить российский «теневой» танкер в нейтральных водах. Тогда российский истребитель Су-35 отогнал Военно-морские силы Эстонии от танкера и он продолжил свой путь в российский порт.

К сожалению не овощи, а цены. На прошедшей неделе объявили свежие данные. Вроде бы рост не такой уж и шокирующий – за год цены усреднились на 3,9%. Но если учесть, что хлеб насущный, то есть пропитание, выросло в ценнике на 7,3%, то уже становится страшнее – ведь больше всего латвийцы тратят именно на еду.

А вот еще «веселенькая» цифра – за пятилетку стоимость продуктовой корзины поправилась в цене вдвое. Издание проводит интересный эксперимент: редакция NRA сравнивает набор продуктов на Пасху каждый год. Продукты одинаковые, всего их 14. И самая первая корзина этих продуктов в 2004 году стоила 5 латов. В 2021 году корзина продуктов стоила 10,91 евро, а сегодня 20,39 евро. В два раза за пять последних лет!