Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (21-27 мая)

Омбудсмена подозревают в пьянстве, на марафоне Rimi умер эстонец, власти опять заговорили об увеличении пенсионного возраста... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

За 20 лет с 2004 года по 2024 год общее население ЕС увеличилось с 432,8 миллиона до 449,2 миллиона человек, что составляет рост на 4%. За это время в 19 странах ЕС было зафиксировано увеличение населения, тогда как в 8 странах – снижение.

Наибольший относительный прирост был отмечен в Люксембурге (48%), за ним следуют Мальта (41%), Ирландия (33%) и Кипр (29%). Наибольшее сокращение стряслось в Латвии (−18%), Болгарии (−17%), Литве (−15%) и Румынии (−11%).

Латвийский омбудсмен Юрис Янсонс должен был представить ежегодный отчет о ситуации с правами человека в Латвии, но прогулял (не в первый раз). Это вызвало обеспокоенность не только среди депутатов, но и в обществе. Было высказано мнение, что наш уполномоченный по правам человека страдает от алкогольной зависимости.

Сам он не стал отрицать, что в своей жизни, возможно, действительно употреблял алкоголь в избыточных количествах. Однако он подчеркнул, что во время исполнения служебных обязанностей таких признаков, как дрожь в руках, у него не было.

Поправки к правилам Рижской думы предусматривают значительное увеличение пособий на новорожденных двойняшек и тройняшек. Пособие на двойняшек составит 4500 евро, а если в семье всего трое и более детей – 6000 евро.

Если в семье родятся тройняшки, пособие составит 7500 евро. Если младенец родится недоношенным на сроке менее 32 недель беременности, будет выплачиваться еще 1500 евро.

Также думский комитет одобрил предложение об увеличении пособий на одного новорожденного с 150 до 450 евро.

Завершился Чемпионат мира по хоккею в Швеции и Дании. Он оказался необычайно богатым на сюрпризы. Главный – проигрыш фаворита номер один сборной Канады от «слабой» Дании.

Финал ЧМ по хоккею впервые в XXI веке завершился со счётом 0:0 в основное время. А победила (впервые за 65 лет) команда «звездно-полосатых». Она со счетом 1:0 превозмогла Швейцарию, ранее победившую Данию.

Напомним, это первая победа США на чемпионате мира по хоккею за 65 лет. До этого команда выигрывала в 1960 году.

Похоже, что необходимость суровой экономии не оставит в покое пенсию по выслуге лет, в рамках которой несколько категорий работников имеют право выйти на заслуженный отдых раньше, а получать пенсию больше.

Стало известно, что вопрос может быть рассмотрен уже во время обсуждения бюджета на следующий год. Вариант решений – увеличить пенсионный возраст, стаж, необходимый для выхода на пенсию по выслуге, а также снизить размер самой пенсии.

Во время Рижского марафона Rimi, прошедшего 18 мая, трагически скончался 25-летний бегун из Эстонии, который потерял сознание на дистанции в районе улицы Клусая.

Бригада скорой помощи прибыла через 9 минут, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, молодой человек скончался позже в больнице.

В общей сложности в день марафона в больницы были доставлены восемь человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «стал абсолютно сумасшедшим». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины», – написал Трамп.

Интересно, что еще в 2017 году 27 специалистов по психиатрии и психологии опубликовали книгу «Опасный случай Дональда Трампа», в которой предупреждали, что его ментальное здоровье в условиях столь широких полномочий несет в себе угрозу миру.