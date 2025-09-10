Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (2-9 сентября)

Лето не заканчивается, США экономят на армии ЛР, Пугачева вывела мужа и детей на прогулку в Старую Ригу... Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Пожалуй, самое главное событие последней недели — лето продолжается! Измученные зябким и мокрым августом латвийцы наслаждаются теплыми солнечными деньками. В прошедшие выходные столбик термометра доползал до 27 градусов. Даже вода в некоторых водоемах прогрелась до 20 градусов!

Среднесуточная температура воздуха в Латвии поднялась почти до +20 градусов - примерно на пять градусов выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Кстати, с начала года в Латвии побиты 299 рекордов тепла и девять рекордов холода.

По прогнозам синоптиков, во второй половине недели станет более прохладно и дождливо, однако температура воздуха сохранится выше нормы. Наслаждаемся!

Похоже, лето вернулось не одно, а с полными корзинками грибов. Об этом свидетельствуют многочисленные фото крепких красавцев-боровиков и других лесных «выползков». И небывалый личный опыт автора. В Юрмале, в Лиелупе, в 30 метрах от пляжа он обнаружил семейку из трех белых!

Если верить прогнозам, теплая и влажная погода сохранится, а с ней, будем надеятся, и грибной сезон — запасаемся на зиму на зло всем геополитическим потрясениям!

Лидеры Китая, России и Индии на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) объединились против Дональда Трампа. По крайней мере, к таким выводам приходит The Wall Street Journal.

В свою очередь, CNN утверждает, что в Пекине прямо сейчас формируется «ось потрясений», бросающая вызов Западу. Аналитики отмечают, что впервые в истории лидеры квартета стран — Ирана, России, Северной Кореи и КНР — объединились, чтобы продемонстрировать антиамериканский вектор. Все ведущие мировые СМИ пишут о тщательно срежиссированном образе Си Цзиньпина, который обнимается с Путиным и Моди, чтобы подать мощный сигнал Вашингтону.

Ну и на десерт — грандиозный военный парад, который очень не понравился лидеру Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, бывшему министру обороны ФРГ. Завистливая женщина.

Звездное семейство Аллы Пугачевой в полном составе выбралось на прогулку в Старой Риге и Аллу Борисовну нельзя назвать затворницей. Она снизошла даже до обычного торгового центра!

Уже привычно, что Алла и Максим более пятнадцати лет останавливаются в Юрмале, на принадлежащей бизнес-вумен Нине Кондратьевой вилле Marta. После того как Максима объявили на его родине, в России, «иностранным агентом», чета живёт преимущественно в Израиле и на Кипре.

А вот летний отдых в Юрмале – это уже железное правило, равно как и посещения местных ресторанов, прогулки по пляжу и участие (в качестве зрителя) в фестивале подружки Пугачевой – «Рандеву» Лаймы Вайкуле.

Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов о том, что Вашингтон перестанет финансировать программы по обучению и оснащению армий Восточной Европы.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным FT, в 2018-2022 годах в Европу было направлено $1,6 млрд, ключевыми получателями были Латвия, Эстония и Литва.

Издание указывает, что расходы в рамках программы должен одобрять конгресс и нынешняя администрация США не делала дополнительных запросов на этот счет. Одобренные средства будут доступны до следующего сентября.

Решение было согласовано с Европой и сделано с акцентом на то, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за собственную оборону». Так что, ни новых «Фантомов», ни «Абрамсов». Только за свой счет. Вернее за деньги налогоплательщиков. В минобороны ЛР важно надули щеки — сами справимся.

LETA

Мужская сборная Латвии по баскетболу завершила чемпионат Европы поражением от Литвы в 1/8 финала в субботу в Риге.

Латвия проиграла со счетом 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22).

Наша сборная начала турнир в Риге с поражения Турции 73:93, затем обыграла Эстонию 72:70, проиграла Сербии 80:84, победила Португалию 78:62 и Чехию 109:75 и заняла третье место в группе А. 24 команды, участвующие в финальной части чемпионата Европы, играли в четырех группах в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле. Четыре лучшие команды в каждой группе вышли в плей-офф, который пройдет в Риге в первой половине сентября и определит обладателей медалей.

Главу МИДа Латвии подозревают в работе на Ленинский коммунистический союз молодежи. Депутаты Объединенного списка заинтересовались… биографией министра иностранных дел Байбы Браже («Новое Единство»).

Они заподозрили, что в конце 80-ых-начале 90-ых будущая глава внешнеполитического ведомства Латвии была комсомольским функционером, но этот факт скрыла в своем официальном CV.

Депутаты хотят выяснить, начинала ли Браже 20 декабря 1991 года работу в Центральном комитете латвийского комсомола в должности координатора по вопросам международного сотрудничества, какими были её обязанности, зарплата, непосредственные руководители и рабочий язык в комитете.

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что в её CV указано, что в 1989–1990 годах Браже работала стажёром в таможне, хотя Департамент таможни Латвийской Республики был основан только 3 июля 1990 года.