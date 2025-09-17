Baltijas balss logotype
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-16 сентября)

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-16 сентября)
ФОТО: LETA

В Польшу вторглись 19 дронов, супермаркеты разгоняют и инфляцию, Минск освободил полсотни заключенных, включая двух граждан ЛР… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Евробаскет-2025: чемпион пришел без поражений

Схваткой сборных Турции и Германии завершился в Риге финал чемпионата Европы по баскетболу. Лавры победителя достались команде Германии, которая одолела противника со счетом 88:83.

На групповом этапе турнира ни Турция, ни Германия не проиграли ни одного матча. Сборная Турции еще ни разу не выигрывала «Евробаскет», в то время как Германия становилась чемпионом в 1993 году.

В групповом этапе финального турнира чемпионата Европы стартовали 24 сборные, разделенные на четыре группы, выступавшие в Риге, Тампере, Катовице и Лимассоле. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, все матчи которого проходили в Риге.

Сборная Латвии вышла в 1/8 финала, где уступила Литве, и завершила чемпионат на 12-м месте.

Ахтунг! Воздушная тревога

На прошлой неделе восточный фланг НАТО переполошился, как курятник, в которой проникла лиса. Массированная «экскурсия» дронов над территорией Польши вынудила ее просить задействовать консультации блока (что бы это не значило) в рамках 4-й статьи договора НАТО. Балтийские страны требовали принятия жестких мер; Россия отрицала, что летательные аппараты — ее.

Вторжение российских дронов в Польшу выявило серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны НАТО в Европе, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Politico.

Между тем генсек НАТО Рютте заверил, что на него произвела "по-настоящему сильное впечатление очень успешная реакция" альянса. Прошедшей ночью организация продемонстрировала, что способна защищать свою территорию и воздушное пространство, добавил политик.

По данным польского премьер-министра Дональда Туска, в воздушном пространстве страны было зафиксировано не менее 19 вторжений беспилотников, сбито всего три или четыре.

Цены: инфляция просит покушать

В августе годовая инфляция оказалась самой высокой за два года (последний раз она была выше 4% как раз в августе 2023-го, когда цены «остывали» после разгона 2021 — 2022 года). При этом, начиная с февраля, в каждом месяце нынешнего года годовой показатель был выше 3% (в январе он равнялся 3%), следует из данных ЦСУ.

Больше всего на изменения потребительских цен повлияли продукты питания, которые за год подорожали в среднем на 7,5%, сообщает ведомство. При этом многие категории продовольствия выросли в цене куда значительнее: кофе на 34,2%, шоколад — на 29,9%, мясо птицы — на 20,3%, яйца — на +23,5%, сливочное масло — на 20,0%, говядина — на 28,8%, растительное масло — на 12,9%. Из подешевевших продуктов ЦСУ выделяет охлажденную рыбу (-14,5% по сравнению с августом 2024-го), картофель (-5,5%), муку и другие зерновые (-5,2%) и сахар (-8,9%).

Соседи: Беларусь освободила 52 политзаключенных

Беларусь 11 сентября освободила 52 политзаключенных, которые переданы Литве. Среди освобожденных есть оппозиционеры, журналисты, участники протестов. 14 из освобожденных являются гражданами других стран - шесть литовцев, два латыша, два поляка, два немца, один француз и один британец. В переговорах об этом освобождении непосредственно участвовал президент США Дональд Трамп.

Президент Литвы Науседа добавил, что это не произошло в обмен на снятие Западом санкций, установленных для Беларуси. Однако чисто по совпадению в тот же день было сообщено о том, что Трамп снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» и молится за здоровье Лукашенко. Об этом сообщил представитель президента США Джон Коул, который прибыл в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

США: его убили либералы!

Блогеры и другие инфлюенсеры становятся все более значимыми фигурами - теперь вместо прокуроров и журналистов начинают убивать их. Однако убийство консервативного «властителя дум» американцев соратника Трампа Чарли Кирка не прошло даром. Президент США воспользовался им, чтобы обвинить своих заядлых врагов — демократов и либералов.

"Радикальные левые сравнивали достойных американцев вроде Чарли с нацистами и худшими преступниками в истории. Эта риторика напрямую ведет к терроризму, который мы сегодня видим в нашей стране, и это должно прекратиться немедленно", — заявил Трамп.

Досталось и латышским либералом. Роль их обличителя взял на себя режиссер, позиционирующий себя консерватором Алвис Херманис. По его словам, по неофициальным данным Госдепартамент распорядился отказывать во въезде всем иностранцам, которые в соцсетях поддержали убийство.

Интервью: женщина, которая говорит

Бомбой стало большое, трех с половиной часовое юрмальское интервью Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой. Это первое после ее отъезда большое интервью. Его главная тема: отъезд из России вскоре после начала войны и отношение ко всему происходящему. Однако в течение всего интервью, Алла Борисовна говорит и о близких, и о политиках разных времен, мужьях и отношениях. О своих песнях и том, что она хочет оставить всем, кто в течение жизни ее и обожал, и ненавидел.

Нет, она не либерал, она часть нашей души. Ибо кто из либералов мог бы признать, что в свое время обожал Путина и любит Михалкова?

Граница: многие «не въезжают»

С 1 сентября 2025 года гражданам ряда стран (например, россиянам и белорусам), у которых нет латвийской визы или ВНЖ, необходимо перед поездкой в страну заполнить электронную анкету.

После заполнения анкеты необходимо дождаться двух писем на электронную почту. Первое придет почти сразу: оно просто подтвердит, что анкета подана. Второе письмо должно прийти в течение 48 часов. В нем будет подтверждение, что электронная декларация зарегистрирована, и ее номер. Этот номер нужно сохранить, чтобы иметь при себе.

В письме также указано: «Обратите внимание, что декларация носит исключительно информационный характер и не является разрешением на въезд». Именно эта фраза и пугает людей. Однако и раньше шенгенская виза не гарантировала, что ее владельца обязаны пустить в страну. Окончательное решение принимает пограничник. После того как получено второе письмо с информацией о регистрации декларации, можно ехать в Латвию.

#новости #события
Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
Все статьи
Видео