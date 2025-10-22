В Латвии заговорили о «налоге на войну», airBaltic будет возить россиян, в респблике может появится очередная политическая партия… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Бюджет будущего года, портфель с проектом которого отнес в Сейм министр финансов, может быть смертельным испытанием для нынешней правящей коалиции.

Заявления политиков правительства друг о друге свидетельствуют о том, что утверждение бюджета этого года не будет простой формальностью. Острые моменты возникли пару недель назад после решения Союза зелёных и крестьян (СЗК) присоединиться к парламентской оппозиции в вопросе отмены Стамбульской конвенции. Но конвенция — не единственная проблема, СЗK требует предусмотреть в бюджете деньги на свои инициативы, не оговоренные заранее, что в условиях объявленной экономии чревато.

Да и сам проект не назовёшь блестящим - совет по фискальной дисциплине критикует государство за то, что средства на оборону были найдены преимущественно за счёт долга, а не за счёт сокращения расходов.

«Растоптать гнездо шершней» - так определил цель созданного политического движения с парадоксальным названием «Без партий» один из ее отцов режиссер Алвис Херманис.

«Ход конем», который собирается использовать политическое движение — добиться большинства в Сейме и изменить избирательную систему Латвии — с партийных списков на персональные. Необходимость перемен режиссер обращает так: «я всю жизнь следую интуиции, которая на сей раз мне говорит: в латвийском обществе апатия и гнев на правящие партии достигли таких размеров, что законы энтропии прямо сейчас грозят разрушить Латвию - уже необратимо. Достигнута критическая масса». Кстати, до выборов осталось меньше года, а по закону партия должна быть зарегистрирована минимум год до выборов. Так что скорее всего предстоят новости о слиянии с одной из уже существующих партий.

Большинством депутатов Сейма в четверг была поддержана подготовленная и подписанная депутатами Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" декларация, подтверждающая решимость государства целенаправленно действовать, чтобы защитить каждого жителя от насилия, особенно женщин и детей, а также предусматривающая введение соответствующих решений на законодательном уровне.

Декларация разработана как альтернатива так называемой Стамбульской конвенции, которая, как считают некоторые, несет угрозы традиционным латышским ценностям.

Все бы хорошо, если бы и конвенция и декларация не дублировали латвийский закон. Ведь он уже запрещает и карает насилие в семье.

Чтобы покрыть растущие расходы на оборону, латвийское правительство готовится к изменениям налоговой политики. Параллельно с увеличением займа в рамках дефицита госбюджета изыскиваются дополнительные источники доходов. Товарищ председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP заявил, что одним из решений может стать "военный налог" на предприятия, продолжающие вести бизнес с Россией и Белоруссией.

По словам депутата, латвийские предприятия по-прежнему активно работают на российском рынке: "Похоже, что за год мы экспортируем в Россию товаров на миллиард. Почему бы с этих коммерсантов не брать военный налог?"

airBaltic на два года сдаст самолеты с экипажем в аренду Air Serbia. Согласно информации, предоставленной Air Serbia, с 1 ноября этого года airBaltic будет выполнять рейсы от имени Air Serbia, используя канадские самолеты Airbus A220-300.

Два самолета A220-300 будут использоваться в зимнем сезоне 2025-2026 годов, а четыре самолета, как ожидается, будут использоваться в летнем расписании 2026 года.

Все бы хорошо, но, как известно, Сербия является направлением, через которое путешественники из России попадают на территорию стран Шенгенского соглашения. Впрочем, airBaltic клянутся, что ее самолеты не будут летать в Москву или Минск.

Ну не под настоящее, а под политическое давление, в связи с чем вынужден был попроситься в отставку. Петерс Путниньш объявил о своей отставке на собрании акционеров LVM 16 октября этого года. Он не стал комментировать свое решение по этому поводу.

Журналисты TV3 полагают, что Путниньш, скорее всего, ушел в отставку из-за политического давления — это может быть связана с решением правительства продемонстрировать поддержку лесозаготовителям, которые в течение трех лет на аукционах LVM претендовали на контракты по относительно высоким ценам.

Правление "Latvijas valsts meži" во главе с Путниньшем ранее просили пересмотреть заключенные соглашения и снизить цены.

Рига становится столицей высокотехнологичной преступности. В рамках международной операции «SIMcartel» Государственная полиция ликвидировала инфраструктуру «SIMbox», расположенную на территории Латвии, и задержала пятерых лиц, которые под видом легальной предпринимательской деятельности создавали анонимные аккаунты в интернете для совершения мошенничества.

По текущим оценкам, за время работы инфраструктуры было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, из-за которых не менее 3200 человек в разных странах стали жертвами мошенничества, а причиненный им материальный ущерб оценивается почти в пять миллионов евро.