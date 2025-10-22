Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (15-21 октября) 0 416

Наша Латвия
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (15-21 октября)
ФОТО: LETA

В Латвии заговорили о «налоге на войну», airBaltic будет возить россиян, в респблике может появится очередная политическая партия… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Бюджет: бомба в портфеле

Бюджет будущего года, портфель с проектом которого отнес в Сейм министр финансов, может быть смертельным испытанием для нынешней правящей коалиции.

Заявления политиков правительства друг о друге свидетельствуют о том, что утверждение бюджета этого года не будет простой формальностью. Острые моменты возникли пару недель назад после решения Союза зелёных и крестьян (СЗК) присоединиться к парламентской оппозиции в вопросе отмены Стамбульской конвенции. Но конвенция — не единственная проблема, СЗK требует предусмотреть в бюджете деньги на свои инициативы, не оговоренные заранее, что в условиях объявленной экономии чревато.

Да и сам проект не назовёшь блестящим - совет по фискальной дисциплине критикует государство за то, что средства на оборону были найдены преимущественно за счёт долга, а не за счёт сокращения расходов.

Партийная жизнь: нет такой партии!

«Растоптать гнездо шершней» - так определил цель созданного политического движения с парадоксальным названием «Без партий» один из ее отцов режиссер Алвис Херманис.

«Ход конем», который собирается использовать политическое движение — добиться большинства в Сейме и изменить избирательную систему Латвии — с партийных списков на персональные. Необходимость перемен режиссер обращает так: «я всю жизнь следую интуиции, которая на сей раз мне говорит: в латвийском обществе апатия и гнев на правящие партии достигли таких размеров, что законы энтропии прямо сейчас грозят разрушить Латвию - уже необратимо. Достигнута критическая масса». Кстати, до выборов осталось меньше года, а по закону партия должна быть зарегистрирована минимум год до выборов. Так что скорее всего предстоят новости о слиянии с одной из уже существующих партий.

Законодательство: альтернатива альтернативе

Большинством депутатов Сейма в четверг была поддержана подготовленная и подписанная депутатами Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" декларация, подтверждающая решимость государства целенаправленно действовать, чтобы защитить каждого жителя от насилия, особенно женщин и детей, а также предусматривающая введение соответствующих решений на законодательном уровне.

Декларация разработана как альтернатива так называемой Стамбульской конвенции, которая, как считают некоторые, несет угрозы традиционным латышским ценностям.

Все бы хорошо, если бы и конвенция и декларация не дублировали латвийский закон. Ведь он уже запрещает и карает насилие в семье.

Санкции: даешь «налог на войну»

Чтобы покрыть растущие расходы на оборону, латвийское правительство готовится к изменениям налоговой политики. Параллельно с увеличением займа в рамках дефицита госбюджета изыскиваются дополнительные источники доходов. Товарищ председателя комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP заявил, что одним из решений может стать "военный налог" на предприятия, продолжающие вести бизнес с Россией и Белоруссией.

По словам депутата, латвийские предприятия по-прежнему активно работают на российском рынке: "Похоже, что за год мы экспортируем в Россию товаров на миллиард. Почему бы с этих коммерсантов не брать военный налог?"

Бизнес: куда летим?

airBaltic на два года сдаст самолеты с экипажем в аренду Air Serbia. Согласно информации, предоставленной Air Serbia, с 1 ноября этого года airBaltic будет выполнять рейсы от имени Air Serbia, используя канадские самолеты Airbus A220-300.

Два самолета A220-300 будут использоваться в зимнем сезоне 2025-2026 годов, а четыре самолета, как ожидается, будут использоваться в летнем расписании 2026 года.

Все бы хорошо, но, как известно, Сербия является направлением, через которое путешественники из России попадают на территорию стран Шенгенского соглашения. Впрочем, airBaltic клянутся, что ее самолеты не будут летать в Москву или Минск.

Кадры: глава Latvijas valsts meži «попал под бревно»

Ну не под настоящее, а под политическое давление, в связи с чем вынужден был попроситься в отставку. Петерс Путниньш объявил о своей отставке на собрании акционеров LVM 16 октября этого года. Он не стал комментировать свое решение по этому поводу.

Журналисты TV3 полагают, что Путниньш, скорее всего, ушел в отставку из-за политического давления — это может быть связана с решением правительства продемонстрировать поддержку лесозаготовителям, которые в течение трех лет на аукционах LVM претендовали на контракты по относительно высоким ценам.

Правление "Latvijas valsts meži" во главе с Путниньшем ранее просили пересмотреть заключенные соглашения и снизить цены.

ИТ-технологии: в Риге накрыли Платформу

Рига становится столицей высокотехнологичной преступности. В рамках международной операции «SIMcartel» Государственная полиция ликвидировала инфраструктуру «SIMbox», расположенную на территории Латвии, и задержала пятерых лиц, которые под видом легальной предпринимательской деятельности создавали анонимные аккаунты в интернете для совершения мошенничества.

По текущим оценкам, за время работы инфраструктуры было создано около 50 миллионов онлайн-аккаунтов, из-за которых не менее 3200 человек в разных странах стали жертвами мошенничества, а причиненный им материальный ущерб оценивается почти в пять миллионов евро.

Читайте нас также:
#новости #события
Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Пациентам будет еще хуже
Изображение к статье: Пациентам будет еще хуже
В ночь на воскресенье нам подарят один час жизни. Но потом отнимут
Изображение к статье: В ночь на воскресенье нам подарят один час жизни. Но потом отнимут
Министр: прогнозы не указывают на снижение гибридных угроз со стороны Беларуси
Изображение к статье: Министр: прогнозы не указывают на снижение гибридных угроз со стороны Беларуси
Изображение к статье: Чиновников хотят обязать отвечать на запросы трудящихся за 7 рабочих дней
Чиновников хотят обязать отвечать на запросы трудящихся за 7 рабочих дней 314
Изображение к статье: Приоритеты: вместо украинцев латышскому языку решили учить русских
Приоритеты: вместо украинцев латышскому языку решили учить русских 15 3549
Изображение к статье: Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику
Как налоговые льготы могут вернуть пожилых людей в экономику 447
Изображение к статье: Синоптики сообщили о перемене погоды завтра
Синоптики сообщили о перемене погоды завтра 1856

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 127
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 29
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 66
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 39
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 81
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео