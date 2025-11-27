Золото выиграно на пляжах Австралии, по Риге поедут машины без шоферов, в Латвии нашли белорусские шары… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В 107-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики у Памятника Свободы в Риге с праздничным обращением к латвийскому народу выступил глава государства Эдгар Ринкевич. Родину и свободу нужно защищать, а не играть с ними, заявил президент.

В то же время он сказал интересную мысль: «Если мы не прислушиваемся к мнению оппонента, наше мнение тоже теряет смысл. Если мы самодовольны, мы потеряем друг друга. Но мы нужны друг другу как никогда», — сказал Ринкевич. К чьему мнению нам следует прислушаться, глава государства не уточнил. Зато вполне определенно показал свои географические познания.

«Свет нашей свободы исходит с запада, не с востока. И за светлую Латвию борьба продолжается каждый день», – сообщил президент.

Ринкевич призвал всех дарить друг другу добро. «Мы - сильная нация. Сила - в способности видеть дальше и в способности слушать, сила в умении найти в кажущемся тупике общий путь к большой цели», — сказал он.

Сотни сайтов и сервисов по всему миру, перестали работать из-за масштабного сбоя у Cloudflare. Не работали соцсети, онлайн-курс, стриминговые сервисы, была проблемы с доступом к ChatGPT и Claude, сообщает ixbt.com. В Латвии была затронута работа сайтов bb.lv, inbox. lv, riga-airport. com, autoosta. lv, lsm. lv и других интернет-ресурсов.

Cloudflare, обеспечивающая ключевые элементы интернет-инфраструктуры - от защиты от кибератак до поддержания стабильности сайтов при высоких нагрузках - подтвердила проблему. В официальном уведомлении компания заявила:

«Cloudflare знает о проблеме и проводит расследование. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления».

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Самойлова в воскресенье в Аделаиде завоевал золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу.

Латвийские волейболистки, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) обыграли американок Терину Брашер и Кристен Насс, посеянных под третьим номером.

Прежним наивысшим достижением представителей латвийского пляжного волейбола на мировых первенствах было четвертое место, которое в 2011 году завоевали Мартиньш Плявиньш и Янис Шмединьш.

Опубликованы свежие данные SKDS о поддержке латвийских партий, и расстановка сил в октябре–ноябре вышла менее предсказуемой, чем ожидалось. Лидером рейтинга оказалась оппозиционная «Латвия на первом месте», чья поддержка выросла с 8,9% в июле до 9,5%. Наибольший откат зафиксирован у Национального объединения: если летом его готовы были поддержать 9,7% жителей, то сейчас - лишь 6,4%.

На вторую строчку поднялось «Новое Единство», увеличившее поддержку с 7% до 9,3%.

Позиции «Прогрессивных» ослабли: 6,8% против 8% летом. «Объединённый список» сохранил почти прежний уровень - 6,5% (в июле было 6,3%). У «Союза зелёных и крестьян» - 5,8% по сравнению с июльскими 6,6%.

«Суверенная власть» получила бы 4,4% поддержки (5,4% в июле), «За стабильность!» - 3,6%, а «Согласие» - лишь 2%. Пятая часть респондентов - 22,2% - не смогли назвать, за кого голосовали бы. Ещё 16,2% заявили, что не пошли бы на выборы вовсе.

Латвийский сервис каршеринга объявил о начале крупного проекта по внедрению беспилотных пассажирских перевозок. Для этого компания интегрирует камеру-технологию искусственного интеллекта от Imagry, позволяющую автомобилям передвигаться без водителя.

На первом этапе уже в следующем году беспилотные электромобили будут курсировать между Рижским аэропортом и памятником Свободы.

Imagry позволяет автомобилю “видеть” окружение, анализировать дорожную ситуацию, планировать траекторию и полностью самостоятельно двигаться в городских условиях. Решение можно быстро адаптировать к разным маршрутам - от аэропорта до центра или районам за пределами Риги.

В воскресенье в Латвии было обнаружено несколько метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, пока это не представляет серьезной угрозы для критической инфраструктуры, поскольку вблизи границы нет аэропорта.

Латвийской стороне удалось перехватить семь воздушных шаров с контрабандой. Каждый из них несет в среднем 60 000 нелегальных сигарет.

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке рекордную сумму - $236,4 млн - выручил портрет австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер». Это сделало его самым дорогим современным произведением искусства, когда-либо проданным на аукционах Sotheby’s.

Картина пережила Вторую мировую войну и сохранилась в отличном состоянии. На полотне изображена юная дочь одного из покровителей Климта - Элизабет Ледерер (баронесса Элизабет Бахофен-Эхт).

Самой дорогой картиной, когда-либо проданной на аукционах, остается «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Покупатель, пожелавший остаться анонимным, на аукционе Christie’s в 2017 году заплатил за картину $450,3 млн.