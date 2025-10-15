США дали денег латвийской армии, отменяются автобусные маршруты, инфляция подпрыгнула и зависла… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В Европе и Латвии начала действовать новая система въезда и выезда. IIS — это автоматизированная информационная система, предназначенная для регистрации граждан третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских стран с целью краткосрочного пребывания.

Суть: система заменит существующие штампы в паспортах цифровым механизмом регистрации, который будет автоматически фиксировать данные о въезде и выезде. В долгосрочной перспективе это означает более быстрый и эффективный пограничный контроль, поскольку проверки будут проводиться автоматически и с меньшим объемом ручной работы.

Правда при первом пересечении границы, когда будут регистрироваться биометрические данные граждан третьих стран, процесс пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно, но после первоначальной регистрации данных повторное пересечение границы будет быстрее и удобнее, обещают в погранохране.

Напомним, что с 1 сентября путешественники из третьих стран могут заполнять электронную декларацию о путешествии в информационной системе по предотвращению угроз национальной безопасности, однако она отличается от IIS. IIS — это система, с которой люди сталкиваются на пограничных пунктах пропуска, а электронная декларация о поездке — это анкета, которую необходимо заполнить онлайн не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

В странах Балтии поднялась волна тревоги, связанная с публикациями о том, что США прекратят выполнять свои обязательства в рамках Балтийской инициативы безопасности. Однако пронесло: Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2026 финансовый год в размере 925 миллиардов долларов (около 800 миллиардов евро), из которых 350 миллионов будут направлены на инициативу по безопасности Балтии.

Финансирование Балтийской инициативы безопасности закрепляется как «нерушимое обязательство» США перед Латвией, Литвой и Эстонией. С 2026 по 2028 год ежегодное финансирование составит по 350 миллионов долларов. В 2023 году на эти цели было выделено 225 миллионов, в 2024 году — 228 миллионов, а в 2025 году — 231 миллион долларов.

Инициатива, созданная в 2020 году, направлена на укрепление обороноспособности стран Балтии и повышение их совместимости с силами США и НАТО.

Дефицит государственного бюджета Латвии на следующий год запланирован на уровне 3,3% от ВВП, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс. По его словам, расходы консолидированного совокупного бюджета в 2026 году запланированы в размере 17,945 млрд евро, а доходы бюджета — 16,064 млрд евро.

В то же время ВВП Латвии в 2026 году прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро.

По прогнозам, в следующем году государственный долг достигнет 55 % ВВП.

Ашпераденс подчеркнул, что общие расходы правительства в следующем году снизятся до 47 % ВВП по сравнению с 47,5 % ВВП в этом году. В то же время расходы на оборону будут расти на фоне снижения общих расходов.

Финансирование из фондов Европейского союза (ЕС) и Фонда восстановления также станет одним из важнейших факторов роста экономики Латвии в 2026 году. Как и в этом году, в 2026 году объём инвестиций из фондов ЕС Латвию будет на исторически высоком уровне, превысив миллиард евро, что почти вдвое больше, чем в предыдущие периоды.

Сейм принял поправки к Закону о загрязнении, которые предусматривают перенятие директив ЕС, регулирующих функционирование систем торговли эмиссиями в Евросоюзе.

Перед голосованием 9 октября к депутатам обратился с трибуны министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК). Он отметил, что законопроект не предполагает возложения на Латвию новых обязательств, а предоставляет возможность найти дополнительное европейское финансирование предпринимателям, желающим инвестировать в новые технологии и развивать экономику Латвии.

Депутат Александр Кирштейнс выступил против законопроекта. Он заявил, что, прежде чем принимать решение, кто-то из правительства должен прийти и объяснить, как этот законопроект обеспечит «экономический прорыв». Он также выразил недоумение относительно главной цели законопроекта. Ряд слуг народа высказались за то, чтобы достижение целей «зеленой политики» ЕС в Латвии было отложено или даже заморожено.

Как сообщалось, Латвии грозил штраф Еврокомиссии в 300 млн евро за то, что государство не вводит новую систему квот CO2. Как пояснял министр Мелнис, непринятие закона в Сейме привело бы к потере финансирования еврофондов и проблемам для латвийских предприятий.

Депутаты Нацобъединения, СЗК и ОС внесли на рассмотрение альтернативу Стамбульской конвенции. Вокруг чего сыр-бор? Дело в том, что пресловутая Стамбульская конвенция дает лазейки, которые расширяют права лиц с «блуждающей» сексуальной ориентацией.

Однако нельзя ли бороться с насилием в семье без этой подоплеки? Поданная Нацобъединением, СЗК и ОС декларация предусматривает разработку до 1 марта 2026 года нового, всеобъемлющего закона о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин, детей и домашнего насилия, а также насилия в целом.

Закон будет предусматривать обязанность государства активно решать проблемы насилия, обеспечивать защиту и поддержку пострадавшим - юридическую, психологическую и социальную, предусматривать строгую ответственность как за акты насилия, так и за бездействие государственных органов, а также регулировать сбор данных, сотрудничество учреждений и просвещение общества по вопросам профилактики насилия.

Объем сети дотируемых региональных маршрутов в Рижском регионе планируется сократить в 2026 году на 2 193 082 километра, или на 31%.

По мнению критиков, планируемое сокращение сети маршрутов на 32% значительно ограничит возможности передвижения людей на работу и обратно, а также затруднит доступ к услугам. "Кроме того, существует высокий риск, что люди, которые ранее пользовались общественным транспортом, начнут ездить на личных автомобилях, что увеличит пробки в Риге и Рижском регионе", - отметила она.

В последние годы самоуправления часто сталкиваются с ситуацией, когда государство отказывается от выполнения какой-либо функции, перекладывая ее на бюджеты самоуправлений. В распоряжении самоуправлений нет финансовых возможностей компенсировать пассажирские перевозки в результате сокращения сети региональных маршрутов местного значения, указали в совете.

В сентябре этого года по сравнению с августом потребительские цены в Латвии увеличились на 0,2%, а годовая инфляция составила 4,1%, сохранившись на том же уровне, что и месяцем ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Главный драйвер инфляции - продукты питания и безалкогольные напитки (+6,8%). Наибольший рост за год показали: кофе (+35,1%), говядина (+27,5%), шоколад (+24%), птица (+20,8%), сливочное масло (+19,7%), яйца (+18,9%), растительное масло (+20,5%).