Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (22-28 октября) 3 663

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (22-28 октября)
ФОТО: LETA

Маэстро получит орден, ночной транспорт отменен, Латвия перешла на зимнее время… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Паулс — первый латыш, удостоившийся «королевской» награды

За особые заслуги перед государством, за выдающийся и непреходящий вклад в музыку композитор и пианист Раймонд Паулс награжден орденом Трех звезд и назначен Командором Большого креста ордена Трех звезд, сообщила пресс-служба президента Латвии.

Обычно Большим крестом награждают зарубежных президентов и королей, реже - дипломатов. Раймонд Паулс будет первым латышом, который получит эту высшую награду в период Независимой Латвии.

В честь государственного праздника, 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, Капитул орденов принял решение присвоить 33 лицам высшие государственные награды Латвии - Орден Трех звезд, Орден Виестура и Крест Признания.

За особые заслуги перед латвийским государством Орденом Трех звезд награждены продюсер анимационного фильма «Straume» Рон Дианс, музыкальный продюсер фильма Грегори Зальцман и бывший посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, они также назначены командорами Ордена Трех звезд.

Звание офицера Ордена Трех звезд присвоено капитану национальной мужской сборной Латвии по хоккею Каспару Даугавиньшу.

Налоги: проект «Чистые источники»

Правительство приняло поправки к правилам строительства зданий, которые вступят в силу 1 ноября. Если инициатор строительства является физическим лицом, то при выполнении условий для начала строительных работ ему будет необходимо внести в Информационную систему строительства (ИСС) информацию о предполагаемом источнике финансирования этих работ.

Госбюро по контролю за строительством (ГБКС), которое является оператором ИСС, сообщило, что пользователю для указания источника финансирования строительных работ необходимо зайти на портал и выбрать раздел «Būvniecība», затем подраздел «Būvniecības lietas». Указываются сумма договора и источник финансирования путем выбора одного из предложенных вариантов: «Algota darba ienākumi», «Ienākumi no saimnieciskās darbības», «Aizdevums» или «Cits ienākumu veids».

При указании источника финансирования допустимо комбинировать его виды, например, указать два источника одновременно - «Algota darba ienākumi» и «Ienākumi no saimnieciskās darbības».

Информация, указанная в ИСС, не будет доступна публично, с нею смогут ознакомиться только госструктуры.

Ограбление по-французски

Во Франции полиция арестовала двух мужчин по делу о краже драгоценностей на €88 миллионов в ходе дерзкого ограбления Лувра, произошедшем на прошлой неделе в центре Парижа.

По данным французских СМИ, один из задержанных пытался сбежать в Алжир и был схвачен пограничной службой в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль около 22:00. Второго мужчину задержали вскоре после этого в пригороде Парижа.

По информации издания Le Parisien, расследование связано с громким налётом на Лувр, совершённым утром 19 октября. Преступники, которых полиция называет «высокопрофессиональной группой», проникли в музей среди бела дня - около 9:30 утра - и всего за несколько минут похитили экспонаты на сумму €88 миллионов (примерно £76 млн или $102 млн).

Среди украденного - часть французских королевских драгоценностей, а также редкие ювелирные изделия, выставленные в одном из залов музея.

Лувр, крупнейший музей мира, ежегодно посещают около 9 миллионов человек. Кража такого масштаба стала одним из самых громких преступлений в истории французских музеев.

Время: а вы не забыли перевести?

В воскресенье, 26 октября, в 4:00 утра стрелки часов нужно было перевести на один час назад. Нравится вам это или нет. Надеюсь, что вы не забыли.

Транспорт: ночной автобус ушел в зимнюю спячку

Последние рейсы ночной транспорт в Риге совершил в ночь на воскресенье

Как сообщалось ранее, Рижская дума в теплый сезон года возобновила движение ночного общественного транспорта по выходным и праздничным дням. А комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию на ночные перевозки до конца октября.

В ходе пилотного проекта Рижская дума выясняла, есть ли спрос на такую услугу. После его завершения будет рассмотрен вопрос о введении постоянных маршрутов общественного транспорта. Тогда же и решат, будет ли возобновлена работа ночных рейсов в следующем году.

Из центра Риги в микрорайоны автобусы отправлялись пять раз за ночь - в полночь, а также в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.

Ночной транспорт курсировал по трем маршрутам: 1-й автобус - по маршруту «Центр - Тейка - Югла - Межциемс»; 4-й автобус - по маршруту «Центр - Агентскалнс - Золитуде - Иманта»; 6-й автобус - по маршруту «Центр - Пурвциемс - Плявниеки — Дарзциемс»

Рекорд: ягодка ты моя!

Победителем «Чемпионата Латвии по выращиванию самой большой тыквы» стала тыква весом 295 килограммов, выращенная Гундегой Неймане из Кулдигского края.

В честь чемпионата была выпущена почтовая марка, а также представлены работы студентов Латвийской академии художеств.

Всего на конкурс поступили 39 тыкв из 15 регионов Латвии.

Рекорд самой тяжёлой тыквы за всю историю чемпионата принадлежит Луизе Неймане - в 2018 году её тыква из Кулдиги весила 574 кг.

На учет: мы не бомжи, же суи клошар

В ночь на 22 октября в Риге провели подсчёт бездомных по единой европейской методике. Цель акции - получить максимально точные данные о людях, живущих без крыши над головой. Эти сведения помогут городским властям планировать развитие социальных услуг и поддержку нуждающихся.

Рижская дума вместе с Факультетом экономики и социальных наук Латвийского университета участвует в международном проекте «Европейская инициатива по подсчёту бездомных». Одновременно с Ригой исследования пройдут ещё в 35 городах Европы. Это первый проект, который создаёт единую методологию учёта бездомных - с целью понять их реальное число, условия жизни, причины, ведущие к утрате жилья, и виды необходимой помощи.

Европейский парламент в ноябре прошлого года призвал ЕС и страны-члены ликвидировать бездомность к 2030 году.

Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
Все статьи
(3)
  • З
    Злой
    29-го октября

    Потом скажут что он играл на сцене при СССР, общался с русскими в России, писал для российских исполнителей и заставят вернуть орден, как недавно было с прокурором одним.

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го октября

    призвал ЕС и страны-члены ликвидировать бездомность к 2030 году. -- Придурки, кончайте морочить людям головы. Дайте людям работу и бездомных не будет. У людей, которые действительно будут работают, появятся деньги и на жильё и на всё остальное.

    2
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    29-го октября

    Почему в советское время не было бездомных, лучше задались бы этим вопросом, а не считали ихЛюдям с алкогольной зависимостью крыша не нужна, они уйдут туда, где свобода.

    2
    1
Видео